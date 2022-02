BROLO – L’assemblea dei soci dell’ AVIS Comunale

Domenica 27 febbraio 2022 si è svolta a Brolo, nella sala multimediale Rita Atria, l’Assemblea dei soci dell’ AVIS Comunale di Brolo ODV

Sono intervenuti all’assemblea il sindaco di Brolo Giuseppe Laccoto, l’assessore ai Servizi Sociali Tina Fioravanti, il consigliere regionale AVIS Pasquale Bucolo, il consigliere provinciale AVIS Nino Di Blasi, il presidente dell’AVIS Comunale di Falcone Orazio Minutoli e il presidente dell’Associazione Vivere la Speranza Manfredi De Simone.

Ancora una volta si è evidenziata l’importanza della donazione del sangue, specialmente in questo periodo di pandemia, in Sicilia e in particolare nella nostra provincia dove ancora le scorte di sangue non sono adeguate alla richiesta. Ed è per questo che il direttivo e i volontari dell’AVIS Comunale di Brolo, con il presidente Giuseppa Starvaggi si stanno impegnando a far aumentare l’apporto di sacche di sangue al SIMT di Patti, coinvolgendo e sensibilizzando i cittadini, e in modo particolare i giovani di Brolo, alla donazione. I numeri delle donazioni e delle predonazioni sono in continuo aumento, ciò significa che anche a Brolo vince l’altruismo e la voglia di aiutare chi soffre donando a chi ne ha bisogno una speranza di vita.

Nell’Assemblea, inoltre, sono stati nominati i delegati e i candidati 2022:

Delegati all’ ASSEMBLEA PROVINCIALE: Russo Battagliolo Rosanna

Supplente: Scaglione Antonino

Candidati alla delega all’ ASSEMBLEA REGIONALE: Mastrolembo Barnà Silvana

Supplente: Bertino Gaspare

Candidati alla delega all’ ASSEMBLEA NAZIONALE: Mastrolembo Barnà Silvana