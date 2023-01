BROLO – Si ritorna a vaccinare

Accolta con grande disponibilità e attenzione dall’utenza la riapertura del centro vaccinale di Brolo

Covid e LEA

Infatti presso il Poliambulatorio, in continuazione dall’esperienza dei vaccini LEA ripartita a Brolo nel 2016 e dopo l’interruzione del periodo Covid è già operativo un nuovo centro vaccinale.

Il Dottor Salvatore Sidoti, direttore dello SPEM di Messina, ha ritenuto opportuno riprendere le attività vaccinali LEA.

L’appuntamento unico settimanale – questo dall’inizio dell’anno – senza alcuna prenotazione ora amplia le sue giornate di attività portandole a tre.

Il mercoledì sarà possibile aver somministrato il vaccino anticovid mentre il martedì e venerdì con chiamata attiva e recupero dell’attività vaccinale LEA (livelli essenziali di assistenza)

Un’iniziativa, spiega il dottor Sidoti che abbraccia ovviamente l’utenza locale ma anche quella di tutto l’hinterland che grazita intorno a Brolo e che rappresenta la continuità, sottolinea il medico responsabile dello SPEM messinese, della positiva esperienza dell’hub vaccinale del Palatenda, fiore all’occhiello della campagna di prevenzione in Sicilia con oltre 39.000 vaccini covid somministrati.

Inoltre il dottor Salvatore Sidoti ha effettuato una rimodulazione strutturale, individuando la dott.ssa Marilena Spadafora quale referente delle vaccinazioni Covid per il Centro vaccinale di Patti e Ambulatorio di Brolo. Mentre la dott.ssa Jole Donzì referente dei Centri Vaccinali LEA di Patti e Brolo.

In ultimo, il dottore Sidoti ha voluto evidenziare che Brolo è stato sempre un paese che ha risposto in modo eccellente alle vaccinazioni e questo anche per il grande lavoro di sensibilizzazione e prevenzione svolto dai pediatri e dai medici di medicina generale, che lavorano sul territorio.

Dove vaccinarsi in provincia di Messina

