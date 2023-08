BROLO – Spettacoli a cavallo di Ferragosto, con Francesco Capodacqua e Giusy Ferreri

Brolo sta per essere animata da due appuntamenti musicali straordinari in occasione delle festività di Ferragosto. Due icone della musica leggera, Francesco Capodacqua e Giusy Ferreri, prenderanno il palco per regalare al pubblico momenti di musica, emozioni e divertimento.

Al giro di boa dell’estate 2023

Sul pittoresco lungomare di Brolo, domani, il talentuoso Francesco Capodacqua salirà sul palco per una performance live che promette di emozionare e far ballare il pubblico. Questo artista poliedrico, con il suo repertorio di brani italiani e internazionali, è pronto a creare un’atmosfera magica e coinvolgente per tutta la serata. La sua esperienza, consolidata anche grazie alla partecipazione a programmi televisivi di successo come quelli di Maria De Filippi, si tradurrà in un’esibizione straordinaria.

Il 14 agosto, Capodacqua sarà introdotto sul palco dagli affascinanti arrangiamenti degli XXL, diretti da Sergio Camuti, che sapranno creare un’atmosfera ancor più incantata.

a Ferragosto

In occasione del giorno di Ferragosto, il palco di Brolo avrà l’onore di ospitare Giusy Ferreri. Originaria di Palermo, Giusy ha conquistato la scena musicale nel 2008 con la sua partecipazione al talent show X Factor, classificandosi al secondo posto.

Da allora, la sua carriera ha vissuto una costante ascesa. Premi, riconoscimenti e partecipazioni a importanti eventi musicali hanno segnato il suo percorso. Con brani come “Il mare immenso”, “Roma-Bangkok” e “Amore e capoeira”, Giusy Ferreri ha catturato il cuore di un vasto pubblico e ha dimostrato il suo talento e la sua versatilità musicale.

Per quanto riguarda il parcheggio, saranno predisposte aree apposite per agevolare l’afflusso di persone.

Inoltre, uno dei momenti più attesi della serata sarà lo spettacolo di fuochi d’artificio, previsto per la mezzanotte lungo il lungomare. Una vera e propria esplosione di colori e luci che aggiungerà un tocco di magia e spettacolarità a questa serata indimenticabile.

In conclusione, Brolo si prepara ad accogliere con entusiasmo gli spettacoli a cavallo di Ferragosto con Francesco Capodacqua e Giusy Ferreri che certamente sono due grandi assi del programma voluto dall’amministrazione comunale.

Una combinazione perfetta tra grandi voci, emozioni e intrattenimento che renderà questa festività ancora più speciale per tutti coloro che avranno la fortuna di partecipare a queste indimenticabili serate musicali sulla costa.

il programma continua:

16 mercoledì h.21:30 lungomare: Spettacolo con la XXL Band

17 giovedì h.21:00 p.zza Annunziatella: Festa dell’ Oro Verde – Ass. Maria SS. Addolorata

18 venerdì , 19 sabato e 20 domenica, borgo storico, ore 20,00 Bianca Lancia Musical e Teatro regia Marco Savatteri

21 lunedì h.21:00 lungomare: Anastasia – Spettacolo di danza classica e moderna – Artem Studio Danza

22 martedì h.21.30 lungomare: Flash Mob Tango Argentino Amici del Tango di Giuse

24 giovedì h.21:00 C.da Lacco: Festa delle Contrade, V edizione

25 venerdì h.21:30 lungomare: Brolo Click Premiazione Mostra Fotografica – Ass. Pro Loco

26 sabato h.21:30 lungomare: Sicilia Cabaret con Matranga e Minafò

27 domenica h.21:30 lungomare: Musica dal vivo in riva al mare

30 mercoledì h.21:30 villa comunale: Premiazione Centisti – Sportivo dell’anno “migliore ragazzo lettore brolese”