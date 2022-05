CALCIO – E’ in moto la macchina organizzativa della “JSL Diamond Cup” di calcio femminile

Torneo riservato al calcio femminile giovanile, in calendario sabato 4 e domenica 5 giugno

Fervono i preparativi in vista della prima edizione della “JSL Diamond Cup”. Si tratta di un nuovo torneo riservato al calcio femminile giovanile, in calendario sabato 4 e domenica 5 giugno. La Junior Sport Lab continua, senza soste, a portare avanti il progetto di valorizzazione del vivaio “rosa” e ha ideato e sta promuovendo questa originale manifestazione, autorizzata dalla FIGC, che avrà come assolute protagoniste le giocatrici delle categorie Under 12 (calcio a 5 e a 7) e Under 15 (calcio a 5 e a 9). Le partite si susseguiranno, seguendo il regolamento della Federazione Italiana Giuoco Calcio, nel corso di un intenso weekend, allo stadio Comunale ed al Green Park di Brolo, strutture gestite da JSL. Si annuncia una buona partecipazione di società, che avranno, così, la preziosa opportunità di confrontarsi tra loro per fare ulteriormente crescere il movimento. Ogni squadra disputerà almeno quattro gare e sono consentisti un massimo di tre prestiti per ciascuna.

“L’obiettivo che JSL Women si è posta con questa iniziativa è di permettere alle ragazze di giocare, affrontando coetanee di altre realtà – dichiara il tecnico Alessio Giuffrè, responsabile organizzativo dell’evento – stiamo coinvolgendo club dell’intera Sicilia, ma anche di oltre lo Stretto. Il torneo avrà, inoltre, una valenza turistica per il territorio, poiché ci saranno a Brolo presenze esterne, che creeranno movimento economico, dando il là anticipato alla stagione estiva”.

E’ possibile iscriversi (gratuitamente) alla “JSL Diamond Cup” fino al 24 maggio, compilando un apposito modulo, da inviare poi all’indirizzo mail segreteria@juniorsportlab.it . Per ulteriori info: 347-6618199 o 327-7942509.