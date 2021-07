CALCIO – Junior Sport Lab scelta dall’ACF Fiorentina come “Affiliata Premium” in Sicilia

Collaborazione col club fiorentino

La JSL si tinge di viola. La società tirrenica è stata scelta dalla ACF Fiorentina come “Affiliata Premium” e potrà contare, così, su una preziosa collaborazione con le aree “tecnica” e “scouting” del blasonato club gigliato, destinata a favorire la crescita formativa e qualitativa del proprio vivaio maschile e femminile di calcio. Per rendere l’idea della valenza di questo legame basta ricordare l’elevato spessore del settore giovanile dei toscani, che hanno vinto quest’anno la Coppa Italia Primavera, battendo in finale la Lazio.

“Porto i saluti del responsabile del settore giovanile Valentino Angeloni – ha detto, in un video, Mirko Mazzantini, responsabile tecnico ACF Fiorentina e coordinatore strategico del “Progetto Affiliate” –. Sono felice di annunciare questa sinergia tra ACF Fiorentina e Junior Sport Lab, che diventerà per noi l’unica società di riferimento della Sicilia orientale. Teniamo molto al “Progetto Affiliate”, che si fonda esclusivamente su aspetti tecnici. Numerosi saranno, quindi, gli interscambi tra i nostri allenatori e quelli della JSL. Sarà un vero piacere andare in Sicilia, terra stupenda, confrontarci con questa realtà e vedere il loro modo di lavorare, condividendo aspetti tecnici, tattici, motori e coordinativi. Ci tengo a ringraziare – conclude Mazzantini – il presidente della JSL Francesco Caruso, il direttore generale Giuseppe Giordano e l’intera dirigenza neroverde”.

Entusiasta pure il massimo responsabile JSL Caruso “Siamo orgogliosi di questa affiliazione, importante sotto diversi punti di vista. La considero un traguardo straordinario nel percorso intrapreso da JSL, frutto di una programmazione seria e costante, che ha attirato l’attenzione di un sodalizio storico e prestigioso come la Fiorentina. Per l’intero ambiente questo connubio fungerà da ulteriore stimolo per fare sempre meglio. Siamo pronti ad accogliere i responsabili viola con l’accoglienza calorosa che meritano, tipica della Sicilia”.