CALCIO – Junior Sport Lab seconda nel quadrangolare nazionale under 15 di calcio a 5

Matteo Aquilia: un traguardo prestigioso, uno splendido percorso

“ Abbiamo onorato un traguardo prestigioso, coronamento di uno splendido percorso che ci ha portati prima a vincere il titolo regionale di categoria – ha commentato l’allenatore dei neroverdi Matteo Aquilia -, difendo nel migliore dei modi i colori della Sicilia. È stata un’esperienza molto positiva che ha permesso ai ragazzi di trovarsi in un’importante ribalta”.

La Junior Sport Lab ha chiuso al secondo posto il quadrangolare nazionale del campionato Under 15 di calcio a 5, davanti a Bernalda Futsal e Segato e dietro soltanto alla Parete Academy. La partita conclusiva contro il Bernalda non si è giocata per la mancata presentazione, al Polivalente di Sinagra, della squadra lucana per problemi logistico-organizzativi.