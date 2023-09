CALCIO – La JSL Women svela prospettive, programmi e ambizioni per la nuova stagione

Marco Palmeri ottimista sull’evoluzione sportiva del team

Sta crescendo in modo esponenziale l’intero movimento femminile neroverde, partendo da scuola calcio e settore giovanile, e la squadra maggiore si è rinforzata durante l’estate, potendo contare, inoltre, su una maggiore esperienza rispetto al passato. Il direttore tecnico Marco Palmeri è ottimista su una ulteriore evoluzione sportiva.

