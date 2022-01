CALCIO – Nel prossimo weekend al via i campionati di preminente interesse nazionale

Slittano a fine mese i campionati di Promozione, Prima e Seconda Categoria, e i giovanili

“Ripartiranno nel prossimo weekend i campionati di preminente interesse nazionali”. Il presidente della Lnd Sicilia, Sandro Morgana, con apposita delibera, ha stabilito il nuovo calendario dell’attività di calcio regionale. Si riparte con la prima di ritorno. Sabato, con gli anticipi, e domenica rivedremo in campo le formazioni di Eccellenza maschile e femminile, e quelle al via del campionato di Serie C1 di calcio a 5 maschile e femminile. Il 29 e il 30 gennaio toccherà ai campionati di Promozione, di Prima e di Seconda Categoria, di Serie C2 calcio a cinque. “Questo – dichiara Morgana – perché, dopo un confronto con le società e visto il numero delle squadre al via nei vari gironi, si è provveduto a concedere uno slittamento di una settimana ulteriore, consentendo in questo modo a tutti gli atleti di completare l’iter della vaccinazione e di ottenere il Super Green Pass, obbligatorio per poter svolger l’attività”.

È confermato l’inizio del girone di ritorno nei campionati giovanili regionali Under 17 e Under 15 per fine mese. Scatteranno invece nella settimana successiva – weekend del 5 e 6 febbraio – i campionati provinciali di Lega e giovanili, dato anche il numero elevato di recuperi ancora da disputare. Alla riunione hanno partecipato stamani il vice presidente vicario Mario Tamà e il vice presidente Dino Corbo. “Confermiamo – conclude Morgana – la necessità in questa fase di avere tutti insieme un elevato senso di responsabilità. Riprendiamo a giocare in sicurezza e nel rispetto delle regole che prevedano per tutti i soggetti del gruppo squadra il completamento dell’iter vaccinale necessario per il rilascio del Super Green Pass”.