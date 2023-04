CALCIO – Terza visita tecnica stagionale dell’ACF Fiorentina alla Junior Sport Lab

In cantiere un grande evento a Brolo

Lo stadio Comunale di Brolo ha accolto la terza visita stagionale dell’ACF Fiorentina. Il responsabile delle affiliate del club toscano Luigi Del Sordo, Paolo Prioglio (tecnico affiliate), Leonardo Morgantini (allenatore U12) e Michael Palombo (preparatore motorio U13) hanno tenuto un briefing per poi dare inizio agli allenamenti con i giovani Under 9, U12 e U13.

“La Fiorentina garantisce con il “progetto affiliate” un costante supporto, innanzitutto di natura tecnica, a ciò che già fa la società di riferimento con i propri tesserati – ha dichiarato Del Sordo -. A Brolo abbiamo trovato un’impalcatura importante con una programmazione di spessore. In più, vorrei sottolineare anche le capacità comunicative di JSL, che permettono di trasmettere giusti messaggi su lavoro che viene fatto in campo e fuori. Si potrà puntare adesso su una capillare diffusione del brand. Ciò per rendere inconfutabile che JSL e Brolo rappresentano un “avamposto” gigliata in Sicilia”.