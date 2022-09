CALOGERO LEANZA – “Lavoriamo insieme per una Sicilia che restituisca a tutti, speranza, dignità e opportunità reali”

Calogero Leanza: Una storia da scrivere, ancora.

Calogero Leanza, 27 anni, avvocato e dottorando di ricerca presso l’Università degli Studi di Messina, scende oggi in campo in prima persona per il rinnovo dei componenti dell’Assemblea Regionale Siciliana tra le fila del Partito Democratico per quello che potrebbe essere un importante ritorno del cognome Leanza a Palazzo D’Orleans.

Calogero è degno figlio, infatti, dell’ex Presidente della Regione Siciliana Vincenzo Leanza. Respira politica sin dalla nascita ma il suo attivismo inizia successivamente con la partecipazione alla vita associativa di diverse realtà territoriali offrendone contributo anche come professionista.

“L’opportunità del 25 Settembre è un’occasione ghiotta per la Sicilia. Il nuovo governo regionale e i componenti dell’Assemblea saranno chiamati ad una sfida cruciale per l’avvenire della nostra Regione. Non possiamo farci trovare impreparati vanno recuperati fondi nazionali ed europei. Turismo, agricoltura, rilancio delle aziende radicate nel territorio e cospicua collaborazione con la macchina pubblica devono essere perni per la ripartenza. Sono pronto a sottopormi al giudizio dell’elettorato, chiamato a giudicare sul mio impegno, basato sull’incontro e sull’ascolto di tutti, seguendo l’esempio di mio padre.”

Il 25 Settembre abbiamo una storia da scrivere, ancora.

Scrivi Calogero Leanza e sbarra la lista Partito Democratico.