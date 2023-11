CAMERA DI COMMERCIO – Presentati questa mattina la piattaforma Servizio nuove imprese e lo Sportello Sni

La piattaforma nasce con l’intento di offrire un supporto concreto agli aspiranti e neo-imprenditori

«Conoscere e formarsi è fondamentale quando si vuole avviare una nuova azienda. La piattaforma nazionale del Servizio nuove imprese, sni.unioncamere.it, realizzata da Unioncamere in collaborazione con il sistema camerale nasce proprio per questo, per offrire un supporto concreto agli aspiranti e neo-imprenditori, fornendo loro servizi online e live, che vanno dall’informazione e orientamento alla creazione d’impresa fino alla formazione e assistenza tecnica alla redazione del business plan, con attività di gruppo o personalizzate». Così il presidente della Camera di commercio, Ivo Blandina, nel presentare la piattaforma nazionale Sni, questa mattina al Palazzo camerale, nell’ambito del progetto “Competenze per le imprese: Orientare e formare i giovani per il mondo del lavoro”.

«Sono numerose le persone che, annualmente, decidono di avviare un’attività imprenditoriale e accogliere le sfide del futuro – prosegue Blandina – ma, alla fine, in molti rinunciano perché il percorso da intraprendere è spesso intriso di dubbi che possono riguardare la valutazione dell’idea imprenditoriale, così come i potenziali clienti, il mercato di riferimento, il reperimento delle risorse umane e finanziarie necessarie, gli aspetti burocratico-amministrativi e normativi. I servizi di orientamento e formazione, offerti “live” e “online” dalla piattaforma Sni, ossia i seminari di primo orientamento e specialistici, colloqui personalizzati e “esperto risponde”, corsi di formazione e assistenza tecnica alla redazione del business plan e di educazione finanziaria, insieme al servizio orientativo e informativo dello Sni della Camera di commercio di Messina, rappresentano una preziosa opportunità per chi pensa di mettersi in proprio e vuole formarsi per saperne di più».

La piattaforma Sni offre anche molte altre informazioni: permette di leggere le notizie utili per chi vuole mettersi in proprio nella sezione “News”, di visionare i video di nuove imprese e nuovi imprenditori che raccontano la propria esperienza in “Storie di nuove imprese”, di sapere quali sono gli sportelli Sni delle Camere di commercio presenti sul territorio nazionale e quali sono le loro caratteristiche sotto la voce “Sni territoriali”. «Lo Sportello Sni dell’Ente camerale di Messina offre all’utenza informazioni su bandi e agevolazioni, procedure, autorizzazioni, permessi e iter burocratico-amministrativi necessari per avviare un’impresa o una start up – aggiunge il presidente Blandina – proponendosi di diventare punto di riferimento per chiunque, giovane e non, abbia un’idea imprenditoriale e desideri realizzarla». E per chi vuol capire qual è il proprio livello di preparazione e spendibilità dell’idea imprenditoriale a livello concreto, la piattaforma Sni mette a disposizione anche due test: “Delfi”, per l’autovalutazione delle attitudini imprenditoriali, e “Ulisse”, per l’autovalutazione del rischio d’impresa della propria idea. L’accesso ai servizi è gratuito, è sufficiente registrarsi per potervi accedere.

All’incontro hanno preso parte anche il segretario generale di Unioncamere Sicilia, Santa Vaccaro (da remoto); Caterina Pampaloni, senior project manager Unioncamere (da remoto); Serena Manzone, Agenzia di sviluppo della Camera di commercio di Chieti Pescara (da remoto); Patrizia Costia e Valentina Bartalini di Fondazione ISI della Camera di commercio Toscana Nord (da remoto); Maria Laura Vadalà, digital promoter e referente Sportello SNI della Camera di commercio; Giuseppe Saporita, commercialista.

Al termine degli interventi, l’imprenditrice Lucia Vento ha raccontato la propria esperienza. A partecipare all’incontro, la segretaria generale della Camera di commercio, Paola Sabella, consiglieri camerali, imprenditori, rappresentanti di associazioni di categoria e del mondo delle professioni, la prof. Rosa Azzarelli in rappresentanza dell’Ufficio scolastico provinciale e la dirigente dell’Istituto “Caio Duilio”, Daniela Pistorino.

Presenti, inoltre, gli studenti della 5I dell’Istituto “Caio Duilio”, della V B “Sia” sezione “Quasimodo” dell’Istituto “Minutoli” e gli alunni frequentanti il Pon “Imprenditoria e futuro” del Liceo “Vittorio Emanuele III” di Patti con i docenti accompagnatori.