CANDIDATI – Luca Frontino con “Popolari e Autonomisti” ‘Noi con la Sicilia’

Un avvocato libero professionista che da esterno vuole affrontare la competizione per testimoniare politicamente i valori, oggi in discussione, della qualità della vita, del solidarismo, della giustizia sociale e rendere eventualmente un buon servizio nelle pubbliche istituzioni, a cominciare dai miei territori d’origine e dalle loro popolazioni a me care.

Motivato e felice di essere della partita che inizia, così politicamente importante per tutti, famiglie e imprese, per la provincia di Messina e la Sicilia.

Una candidatura che a Brolo farà certamente discutere, anche in futuro.

Luca Frontino, noto professionista, è anche marito dell’assessore comunale alla cultura di Brolo, Maria Vittoria Cipriano, quindi scende in campo al fianco di Luigi Genovese.

Le parole chiave del programma dei Popolari e Autonomisti sono Energia, fiscalità compensativa, Mediterraneo, identità e ambiente.. Al centro del programma il tema dell’Autonomia, intesa non come sterile rivendicazione ma come responsabilità. La responsabilità di una terra e di un popolo, quello siciliano, che hanno diritto di utilizzare le proprie risorse senza ricevere elemosine. I Popolari e Autonomisti guardano: ad una società regionale in ottica 100% green in grado produrre energia da fornire alle famiglie e agli imprenditori ad un costo scontato del 50 per cento; ad una pubblica amministrazione agile grazie al decentramento dei poteri ai comuni e al ripristino dei governi delle province. Una Sicilia, insomma, che deve diventare il centro nevralgico del Mediterraneo. Al centro del programma anche i temi dell’identità e dell’ambiente con la riscoperta della storia millenaria della Sicilia, la salvaguardia dei beni paesaggistici e la valorizzazione dei beni culturali. Temi anche al centro della riunione che questa mattina ha visto i candidati della provincia di Catania darsi appuntamento nella sede del movimento, alla presenza, tra gli altri, dell’ex presidente della Regione Siciliana e fondatore del Mpa, Raffaele Lombardo.

