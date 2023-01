CAPO D’ORLANO – Un week end sotto il segno della racchetta

Sarà una tre giorni “storica” per Capo d’Orlando che, per la prima volta ospiterà i “Corsi di Aggiornamento” di tutte le figure professionali di Sicilia e Calabria, della Federazione Italiana Tennis e Padel.

Il programma

A partire da Venerdì 13 gennaio al “Tartarughino” saranno i Tecnici del Padel (disciplina in grande ascesa prova ne è che la Federazione ha recentemente inserito oltre al Tennis anche il Padel nella propria denominazione), ad aprire i lavori in mattinata, mentre nel pomeriggio toccherà a quelli del Beach Tennis (altro sport di racchetta della Federazione).

Sabato 14 al Pala “Infodrive”, sarà la volta dei Dirigenti di primo e secondo livello ad aggiornarsi, e contemporaneamente si terrà anche un corso di formazione per i nuovi.

Si chiuderà domenica 15 gennaio sempre al Pala “Infodrive” con i Tecnici Nazionali, Maestri Nazionali, Istruttori di secondo e primo grado.

E poi con i Preparatori Fisici di primo e secondo grado, gli Educatori Alimentari, i Preparatori Mentali, i Fisioterapisti e gli Incordatori.

Capo d’Orlando ospiterà 1000 addetti ai lavori

Circa 1000 addetti ai lavori pronti ad aggiornare le proprie competenze, grazie a relatori di altissimo profilo quali sono i docenti ed i tecnici dell’Istituto Superiore di Formazione “Roberto Lombardi” e della Scuola dello Sport del CONI. Tra i promotori della tre giorni, il Tecnico Nazionale e Fiduciario provinciale della Federazione Italiana Tennis e Padel Carmelo Arasi, soddisfatto per scelta di Capo d’Orlando quale sede di questo importante evento.

Il commento di Carmelo Arasi

“Quando nel mese di giugno 2022 il Direttore dell’ISF Michelangelo Dell’Edera, il Presidente del Comitato Regionale Siciliano Giorgio Giordano ed il Tecnico Federale Germano Di Mauro, mi chiesero informazioni su una possibile sede per ospitare corsi di aggiornamento, non ho avuto dubbi che Capo d’Orlando per impianti sportivi e ricettivi potesse essere la location ideale. E così incassata immediatamente la fiducia del Sindaco Franco Ingrillì, sin da subito molto disponibile, ho cercato di fare da collante tra la sede centrale della Federazione e l’Amministrazione Comunale, per rendere fattibile il progetto.

Oggi possiamo dire che siamo pronti ad accogliere a Capo d’Orlando tutti i tecnici ed i dirigenti di Sicilia e Calabria, prima nello splendido impianto del “Tartarughino” e poi nel tempio del Basket, il Pala Fantozzi “Infodrive” che, per la prima volta nella sua storia, vedrà poggiato (su quel parquet teatro di tante epiche sfide di Serie A1), un campo da tennis regolamentare per match indoor, che servirà ai tecnici del Tennis per dimostrare le nuove metodologie di insegnamento da utilizzare dalla Scuola Tennis all’Alto livello professionistico.

Un grazie sentito per l’ospitalità, oltre al Sindaco Ingrillì, all’Assessore allo Sport Giacomo Miracola, all’amico e appassionato tennista, l’Assessore Cristian Gierotto, ed ai padroni di casa dell’Orlandina Basket, con in testa il patron Enzo Sindoni ed il Direttore Generale Ciccio Venza.

Noi come Federazione siamo pronti, sono sicuro che saranno tre giorni di grande condivisione, formazione ed informazione, ma anche di divertimento, perché Capo d’Orlando sa offrire anche questo”.