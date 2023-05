CATENO DE LUCA – Ieri a Catania anche alla convention di “De Luca per Catania”

A fare gli onori il candidato sindaco Gabriele Savoca, e tanti candidati consiglieri. L’evento, svoltosi nei saloni di un hotel cittadino, prima del comizio di piazza Manganelli è stato curato da Luca Monforte, candidato al consiglio comunale.

Appuntamenti elettorali in città in vista dell’appuntamento di domenica 28 e lunedì 29 maggi. I candidati sono otto in tutto. I seggi apriranno domenica alle 7 fino alle 23, poi lunedì dalle 7 alle 15. Sulla scheda ci sarà la possibilità di indicare un candidato sindaco e una lista. Alle elezioni amministrative si può scegliere anche il voto disgiunto e indicare una o due preferenze per il Consiglio comunale.

Catania ha più di 15mila abitanti, perciò se nessuno dei candidati supererà il 50% dei voti si andrà al ballottaggio. In tal caso, il secondo turno sarà il 11 e 12 giugno.

Tra i candidati non c’è il sindaco uscente, dato che da gennaio 2023 è stato nominato un commissario straordinario.

Questi sono:Piero Mattei. Maurizio Caserta, Enrico Trantino, Vincenzo Drago, Giuseppe Giuffrida, Giuseppe Lipera, Maurizio Loritto e Lanfranco Zappalà, Gabriele Savoca.

Proprio quest’ultimo ieri, prima del comizio che ha tenuto in piazza Manganelli ha accolto l’animatore e leader del movimento politico Sud chiama Nord, Cateno De Luca in una convention, svoltasi all’interno di un hotel cittadino. Questa è stata l’occasione per parlare di programmi, di idee, dell’attuale situazione politica della città, ma anche per presentare quella che sarà la nuova giunta di governo e i tanti candidati che sostengono l’avvocato Savoca presenti all’evento.

“Demoliamo la banda bassotti politica iniziando da Catania con Gabriele Savoca Sindaco!”

E’ stato questo il motivo dell’intervento di Catena De Luca, poi ribadito durante il comizio serale, che ha fortemente motivato i presenti, sostenitori e candidati, parlando di coraggio, coerenza, impegno politico e futuro. A condurre quest’incontro ci ha pensato Francesco Zaccà, candidato capolista.

Forte e appassionato l’intervento di Gabriele Savoca, che è il candidato sindaco più giovane, avvocato, figlio d’arte di Luigi Savoca, che viene sostenuto da diverse liste, tra le quali spicca quella di Cateno De Luca. Savoca si è scagliato fermamente, ma con stile, soprattutto contro Maurizio Caserta e Enrico Trantino, criticando entrambi i frontman del centrosinistra e del centrodestra. Ma poi in un intervento costruttivo ha parlato di programma e della politica del fare.

Luca Monforte, che ha curato l’organizzazione dell’evento, chiamato a intervenire da Saccà, ha ringraziato De Luca per quest’opportunità che ha offerto a lui e tanti giovani presneti nella lista do potersi spendere per la città. Un impegno corale, ha detto, per far risorgere questa “meravigliosa Catania”.

DE LUCA PER CATANIA

Zaccà Francesco Filippo – 03/12/1959

Baglieri Lucia – 18/01/1976

Bruno Orazio – 06/09/1968

Cannavò Annamaria – 01/03/1961

Carrubba Lara Elena Rosetta – 29/07/1974

Caruso Domenico – 18/03/1952

Castiglione Roberto Agatino – 03/02/1963

Catania Rita Roberta – 20/08/1990

Cifalà Giovanni – 06/09/1977

Cinturino Salvatore – 09/08/1994

Costarelli Chiara – 21/12/1999

Cutugno Giuseppina Gloria Maria – 26/04/1965

Di Stefano Eleonora – 13/02/1966

Leotta Jessica – 15/09/1998

Marletta Luigi – 02/01/1968

Matarazzo Francesco – 08/12/1979

Mauceri Michele – 09/07/1991

Messina Nunzia Lucia – 02/08/1967

Monforte Luca – 24/12/1984

Moschitta Teresa – 04/02/1971

Musumeci Davide – 07/01/1987

Orfanò Grazia – 18/03/2000

Pellegrino Roberta Grazia Anna – 10/09/1963

Perni Francesco – 13/02/1960

Rapisarda Concetta detta Ketty Rapisarda Basile – 23/06/1973

Recupero Antonino – 15/09/1964

Russo Anthony – 17/09/1991

Schillaci Claudio Samuele – 09/05/1969

Strano Santo – 13/06/1963

Taffara Alessia – 09/10/2001

Tomasello Alessia Agata, – 09/01/1999

Tomasello Antonino – 24/11/1966

Torrisi Cinzia – 02/03/1966

Turco Marina Clelia – 29/09/1970

Vindigni Giuseppina detta Giusi – 03/07/1957

Zappalà Federica – 28/09/1995

SUD CHIAMA NORD

Marraffino Davide – 29/08/1982

Amato Giorgio – 10/11/1980

Arena Francesco detto Ciccio – 28/04/1964

Battaglia Laura – 30/10/1980

Cannavò Giovanni – 24/08/1983

Cavallaro Santo – 21/09/1963

D’Aquino Gianfranco detto Francesco – 24/02/1974

Di Bella Giuseppina detta Giusi – 19/06/1976

Di Paola Patrizia – 03/05/1970

Galvagno Salvatore detto Salvo – 08/01/1967

Gilletti Concetto Massimiliano detto Massimo – 17/01/1971

Giuffrida Salvatore – 12/02/1978

Greco Daniela – 9/09/1975

Indovino Salvatore Alessandro – 30/10/1992

Ingrascì Giulia – 11/05/1993

Lazzaro Giuseppe – 05/07/1958

Musumeci Santo – 04/09/1961

Nania Laura Carmine – 23/07/1990

Palano Eva Vincenza Desirè – 25/08/1973

Pappalardo Vincenzo – 30/04/1968

Prestipino Giarritta Vincenzo – il 26/08/1947

Racca Daniele – 31/07/1981

Raciti Gregorio – 21/09/1989

Rapisarda Concetta Maria detta Ketty – 14/09/1991

Romano Andrea – 29/09/1978

Romeo Palma detta Palmira – 22/09/1969

Ronza Tancredi – 15/07/1996

Scaglione Olga detta Olga – 06/07/1970

Spampinato Alessandra – 08/06/1986

Sturiale Antonietta detta Antonella – 30/01/1970

Sulfaro Vincenzo – 11/05/1974

Trovato Roberta Francesca – 23/12/2002

Urzì Francesco Carmelo – 20/01/1968

Vassallo Giovanni – 04/04/1974

Virzì Carmen detta Virzi – 29/07/1959

Zuccarello Luciano – 27/07/1988

Gli assessori designati sono: il commercialista Federico Portoghese, ex commissario del Comune di Catania, designato vicesindaco con delega al Bilancio; Cinzia Torrisi, docente di Lettere e già assessore alla Cultura; Francesco Zaccà, commerciante, designato alla Sicurezza e alle attività produttive; Giusi Vindigni, dirigente sindacale designata ai Servizi sociali; Davide Musumeci, arbitro di calcio per lo Sport.

I nomi degli altri candidati sindaco e le liste

Maurizio Caserta, liste Partito democratico, Movimento 5 stelle, Alleanza Verdi-Sinistra, Lista per Catania, Con Bianco per Catania, È l’ora del popolo

Vincenzo Drago, lista Socialismo democratico PsdiGiuseppe Giuffrida, lista Catania risorse

Giuseppe Libera, lista Movimento popolare catanese

Maurizio Loritto, lista Movimento italiano C21

Gabriele Savoca, De Luca per Catania, Sud chiama Nord

Enrico Trantino, liste Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Trantino sindaco, Prima l’Italia, Noi con la Sicilia, Grande Catania, Democrazia cristiana

Lanfranco Zappalà, lista Lanfranco Zappalà