CICLISMO – A Brolo la “Mini Granfondo Nebrodi”

PERCORSO MEDIOFONDO

Total distance: 77730 m

Max elevation: 891 m

Total climbing: 1432 m

La gara si svolgerà su un percorso di 78 km, con partenza dal porto di Capo D’Orlando, si procederà sulla statale 113 in direzione Messina per 11 km ad andatura controllata, dopo aver attraversato il paese di Brolo al bivio della 113 sul lungo fiume che conduce a Sant’Angelo di Brolo sulla SP 140 sarà data la partenza agonistica volante.

Dopo circa 8 km arrivati a Sant’Angelo di Brolo si Procederà in direzione Fondachelli sulla SP 138 dove al 32° Km ci sarà il primo ristoro, arrivati a Fondachello a km 33 si svolterà a DX scendendo verso Raccuja, immettendoci sulla SP 136, per poi svoltare a Dx prima del ponte due Archi fino ad Ucria, ove sarà posto il GPM ed un ristoro, dopo circa 12 km si attraverserà il centro abitato di Castell’Umberto, per proseguire la discesa verso Naso e sempre sulla SS 116 arriveremo al bivio di San Martino entrando nel territorio di Capo D’Orlando, alla fine della discesa in prossimità della rotonda del lungomare svolta a DX sulla SP 147 direzione San Gregorio per circa 3 km fino all’arrivo della competizione.

PERCORSO GRANFONDO

Total distance: 112447 m

Max elevation: 1280 m

Total climbing: 2073 m

La gara si svolgerà su un percorso di 115 km, con partenza dal porto di Capo D’Orlando, si procederà sulla statale 113 in direzione Messina per 11 km ad andatura controllata, dopo aver attraversato il paese di Brolo al bivio della 113 sul lungo fiume che conduce a Sant’Angelo di Brolo sulla SP 140 sarà data la partenza agonistica volante.

Dopo circa 8 km arrivati a Sant’Angelo di Brolo si Procederà in direzione Fondachelli sulla SP 138 dove al 32° Km ci sarà il primo ristoro, arrivati a Fondachello a km 33 si svolterà a Sx proseguendo sulla strada provinciale SP 136 per raggiungere il centro abitato di San Piero Patti e immettersi sulla SP 122 dove in località Polverello sarà posto il 2° ristoro con il GPM , subito dopo al bivio della SS 116 si svolterà verso Floresta e Ucria per continuare sulla SS 116 dove subito alla fine del centro abitato sarà, posto un altro ristoro, dopo circa 12 km si attraverserà il centro abitato di Castell’Umberto, per proseguire la discesa verso Naso e sempre sulla SS 116 arriveremo al bivio di San Martino entrando nel territorio di Capo D’Orlando, alla fine della discesa in prossimità della rotonda del lungomare svolta a DX sulla SP 147 direzione San Gregorio per circa 3 km fino all’arrivo della competizione.