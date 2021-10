COMEDIL  – All’Ecomondo di Rimini per scommette sull’ecologia e la tecnologia

Efficienza e sostenibilità.

Una “grande scommessa”, come l’ha definita Basilio Ricciardello, per il nostro territorio, la Sicilia.

Lo Staff della Comedil, capitanato da Basilio Ricciardello, che da Amministratore della stessa, con grande orgoglio, annuncia la partecipazione, a Rimini da oggi e fino al 29 ottobre, alla 24° edizione di questo grande expo dedicato alla Scienza, all’Innovazione, ed all’Ecologia verso i nuovi scenari della transizione ecologica.

L’azienda Brolese che vanta sedi a Palermo, Agrigento, Trapani e Lercara, punta al settore green ed a quello dell’ibrido che sta caratterizzano la nuova frontiera per le grandi macchine dedicata all’edilizia ed ai lavori pubblici. Questa realtà evidenzia quello che è ormai un must dell’azienda che grazie all’esclusivo sistema ibrido Komatsu ed i componenti, affidabili ed efficienti, che ricevono liberamente energia cinetica, la convertono in elettricità per prestazioni potenti e silenziose, contribuendo così a ridurre l’impronta di carbonio ed il consumo di carburante fino al 40%.

La Comedil invita i suoi clienti, subito dopo l’expo riminese, nei punti vendita dell’azienda per godersi una nuova esperienza di lavoro con gli escavatori più affidabili e tecnologicamente avanzati disponibili nel settore che si troveranno esposti nei piazzali di Brolo e Palermo.

“Aiutiamo le aziende a diventare leader nell’innovazione” – afferma Basilio Ricciardello – “favoriamo lo sviluppo di un ecosistema imprenditoriale, innovativo e sostenibile, anche grazie ai nostri consulenti-vendita che troveranno le migliori soluzioni per un acquisto consapevole e conveniente .

La Comedil infatti oggi presidia tutta la filiera della vendita e dell’assistenza (pre e post vendita) e punta, grazie alla Komatsu a definire quella che viene chiamata la “nuova economia circolare” dall’ ecodesign ed efficienza, al recupero e valorizzazione di materia prima ed energia che caratterizzano le imprese edili e che operano nel movimento terra e non solo…anche trasporti, lavori pubblici, bonifiche e riqualificazione .

“Per noi” – conclude Ricciardello – “partecipare insieme alla Komatsu a questo importante format innovativo, riferimento in Europa per l’innovazione tecnologica e industriale, è una grande soddisfazione che vogliamo condividere con tutta la nostra squadra, da quella appena acquisita a quella che da 60anni ci segue e cresce con noi. La nostra missione è quella di aiutare le aziende a diventare leader nell’innovazione. Mettiamo in contatto le imprese con i più qualificati buyer internazionali come lo è la Komatsu e lavoriamo da sempre per questo”.