CONSIDERAZIONI A MARGINE – Sulla “tre giorni” di tennis a Capo d’Orlando

Per Carmelo Arasi, “sarà come sempre uno stimolo in più per fare meglio in futuro.”

A detta di Tutti, è stata una “tre giorni”straordinaria quella trascorsa a Capo d’Orlando in occasione dei “Corsi di Aggiornamento”dei Tecnici e dei Dirigenti della Federazione Italiana Tennis e Padel.

Orgoglioso e felice per aver dato un piccolo contributo alla riuscita della manifestazione che ha portato a Capo d’Orlando più di 1000 persone. Tanti addetti ai lavori di Sicilia e Calabria, che non solo hanno riempito il Pala Fantozzi ed il Tartarughino (impianti d’eccellenza) per aggiornarsi, formarsi ed informarsi sull’evoluzione del “Sistema Italia” della FITP, ma anche Hotel, B & B e locali di ristorazione in un periodo di bassa stagione; a dimostrazione che lo sport e gli eventi sportivi, avendo impianti adeguati ,e ricettivi accoglienti, possono portare grandi flussi di appassionati per un turismo sportivo molto spesso sottovalutato. La speranza è che questo evento, fortemente voluto dalla Federazione Italiana Tennis e Padel, dal Comitato Regionale FITP e dall’Amministrazione Comunale di Capo d’Orlando, possa essere solo un inizio.

i ringraziamenti

Ringrazio per la fiducia riposta, il Direttore dell’Istituto Superiore di Formazione “R. Lombardi”, Michelangelo Dell’Edera, il Presidente del Comitato Regionale Siciliano Giorgio Giordano con il vice Tanino Alfano e tutto il consiglio regionale, l’amico e tecnico federale Germano Di Mauro. Grazie all’Amministrazione Comunale di Capo D’Orlando con in testa il Sindaco Franco Ingrillì, l’Assessore allo Sport Giacomo Miracola, ed il Presidente del Consiglio Cristian Gierotto. Grazie per la collaborazione all’Orlandina Basket del patron Enzo Sindoni con il Direttore Ciccio Venza, per avermi permesso inoltre, di realizzare il sogno di vedere poggiato su quel glorioso parquet, teatro di epiche sfide, un meraviglioso campo da tennis. Grazie al responsabile del Tartarughino Padel, Enzo Brignone ed all’amico di sempre e prezioso riferimento, Rosario Milone. Grazie inoltre ai tantissimi colleghi per i complimenti ricevuti, ma soprattutto a chi non me li ha fatti, sarà come sempre uno stimolo in più per fare meglio in futuro.

Alla prossima.