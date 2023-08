CONVEGNI – “I Comuni come leva di sviluppo attraverso il PNRR”

Sabato 2 settembre 2023 a Villa Ida, Messina

Il ruolo fondamentale dei Comuni nell’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) si staglia come uno dei temi di maggiore rilievo nell’ambito delle politiche di sviluppo del territorio italiano. A riflettere su questa cruciale dinamica, la Quater srls, azienda specializzata in formazione ed assistenza tecnica agli enti locali coinvolti negli investimenti del PNRR, celebra il suo terzo anno di attività con l’organizzazione di un convegno dal titolo “I Comuni come leva di sviluppo attraverso il PNRR”. L’evento si terrà presso Villa Ida a Messina, sabato 2 settembre alle ore 17.

Il panorama socio-economico delineato dal PNRR pone i Comuni al centro delle strategie di crescita e recupero del Paese. In un contesto in cui le amministrazioni locali sono chiamate a gestire in modo responsabile una parte considerevole dei fondi pubblici e ad attuare interventi cruciali previsti dal piano, l’iniziativa della Quater srls rappresenta un momento di approfondimento e riflessione sui complessi aspetti di questa sfida.

Il convegno mira innanzitutto a fornire un quadro esaustivo del PNRR, analizzandone le opportunità e le criticità. Attraverso una serie di interventi di relatori di alto profilo, l’evento si propone di gettare luce sui dettagli operativi del piano e di esplorare le prospettive di sviluppo che esso apre per i Comuni italiani.

Tra i relatori che contribuiranno a gettare luce sulla materia, spiccano personalità di grande rilievo istituzionale e professionale. La partecipazione di Gilda Siniscalchi, Capo di Gabinetto del Ministro per gli Affari Europei e il Sud, le Politiche di Coesione ed il PNRR, è sicuramente uno dei punti di forza dell’evento. La presenza di Paolo Amenta, Presidente di ANCI Sicilia, Cateno De Luca, Sindaco di Taormina, ed Antonio Stroscio, Sindaco di Floresta, aggiunge ulteriore autorevolezza alla lista dei relatori, riflettendo la pluralità di prospettive coinvolte nell’implementazione del PNRR.

L’ampiezza di vedute che caratterizzerà il convegno sarà arricchita dalla varietà dei partecipanti attesi. L’invito si estende a tutti gli operatori pubblici, privati e del terzo settore che dimostrano un interesse nei confronti del PNRR. L’evento si preannuncia dunque come un’opportunità per arricchire la comprensione di questo complesso piano di sviluppo e per creare una rete di scambio tra attori diversificati che condividono l’obiettivo comune di favorire la ripresa e la resilienza dell’Italia.

L’attenzione verso l’evento è già significativa, alimentata sia dalla risonanza tecnica degli argomenti trattati, sia dalla rilevanza politica dei relatori coinvolti. Non sorprende dunque la conferma della partecipazione di 50 sindaci della provincia di Messina, unitamente a una schiera di rappresentanti della deputazione nazionale, tra cui senatori e onorevoli, oltre a vari deputati regionali.

Per partecipare all’evento, è obbligatoria la registrazione tramite il sito www.quatersrl.it, dove è possibile trovare ulteriori dettagli sull’agenda dell’incontro e sulle modalità di partecipazione.

L’intero evento sarà coordinato dal dottor Pietro Ridolfo, che si prefigge di agevolare la discussione e di favorire un arricchente scambio di idee tra i partecipanti.

L’importanza strategica dei Comuni nell’implementazione del PNRR emerge in tutta la sua rilevanza grazie a iniziative come quella promossa dalla Quater srls. La sinergia tra istituzioni, professionisti e cittadini si profila come il motore di spinta per la ripresa economica e lo sviluppo sostenibile del Paese, ponendo le basi per una nuova fase di crescita e benessere.