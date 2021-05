CORONAVIRUS – Sono 1.202 i nuovi casi positivi oggi in Sicilia

11.563 i tamponi molecolari processati

Sono 1.202 quelli registrati nelle ultime 24 ore, a fronte di 11.563 tamponi molecolari processati.

Risale di due punti percentuali, dunque, il tasso di positività, che passa dall’8,1% di ieri al 10,4% oggi. Con i test rapidi l’incidenza scende al 4,6%, anche se la Regione Siciliana non conteggia i test antigenici positivi.

Ben 1.829 i guariti del giorno, che fanno scendere il numero degli attuali positivi nell’isola a 23.878, purtroppo però nell’isola si registrano ulteriori 24 decessi, lo stesso numero di ieri.

Sono ben 61 in meno i positivi al Covid che in Sicilia necessitano di cure ospedaliere: adesso sono 1.212 i ricoverati, di cui 149 in terapia intensiva (3 meno di ieri, con soli 2 ingressi del giorno).

Per quanto riguarda, invece, le singole province, è Catania oggi a far registrare il 39% dei casi dell’intera isola, con 467 contagiati del giorno. Segue Palermo con 207 ed in tripla cifra anche Caltanissetta con 162, Siracusa con 117 e Ragusa con 100 nuovi positivi. Poi 76 casi nella provincia di Messina, 46 nell’agrigentino, 22 a Trapani ed infine 5 ad Enna.