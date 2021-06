CORONAVIRUS – Sono 337 i nuovi casi positivi oggi in Sicilia

5.930 i tamponi molecolari processati

Sono 337 i nuovi casi di Covid-19 registrati nel bollettino del 4 giugno in Sicilia, in aumento rispetto a ieri (quando erano stati 254), a fronte di 5.930 tamponi molecolari processati (ieri 4.268).

L’isola è nuovamente al secondo posto, tra le regioni italiane, per numero di nuovi casi, dietro solo alla Lombardia, ma sono tutto sommato buoni i dati riguardanti la pandemia nell’isola, dove il tasso di positività cala lievemente, dal 5,9% al 5,7%. Incidenza stabile anche tenendo conto dei test antigenici, al 2,3%.

Stabile anche il numero di vittime del giorno, che sono 5 (ieri erano state 3).

Il totale degli attuali positivi nell’Isola è di 8.318, in calo di 445 unità, grazie ai 777 guariti del giorno.

In lieve calo anche il numero dei positivi al Covid ricoverati in ospedale: sono 454 in totale (5 meno di ieri), di cui 45 in terapia intensiva (1 in meno rispetto a giovedì, con 1 nuovo ingresso del giorno).

Tra le province, è sempre Catania a far registrare il maggior numero di nuovi casi, 112 nelle ultime 24 ore. Poi Palermo con 69, la provincia di Messina con 42 nuovi casi (ieri erano stati solo 4) e Agrigento con 40. Poi 27 contagiati a Trapani, 24 a Siracusa, 16 ad Enna, 7 a Caltanissetta ed infine nessun nuovo caso a Ragusa.