DARIO NACCARI – Il cantautore siciliano fa tappa a Capo d’Orlando

presenterà il suo ultimo album “Multiverso”. Sabato 23 marzo al Teatro Lo Scalo

ore 21,00 – ingresso libero

Prosegue il tour nazionale di Dario Naccari, cantautore siciliano che ha già fatto tappa a Reggio Calabria, Potenza, Roma, Bologna, Pavia e Torino.

Adesso tre appuntamenti nella sua Trinacria, tra cui Capo d’Orlando, dove presenterà il suo ultimo album “Multiverso”.

Otto canzoni che descrivono “momenti vissuti con forti slanci di emotività – ha raccontato Dario Naccari – perdite di rotta e amore ritrovato per il nostro territorio. Storie che ci invitano a esplorare per rimanere vivi, a privarci delle gabbie e delle nostre condizioni per riacquisire consapevolezza e ascolto di noi stessi”.

Da non perdere.

Dario Naccari nato a Messina nel 1984 é un musicista, compositore e musicoterapeuta.

Cantante ed autore dei testi per la band Demomode, con la quale pubblica due album, “Hai Paura” nel 2010 e “OU” nel 2014 registrato e prodotto per Dcave Records di Daniele Grasso.

Dal 2014 al 2018 sperimenta la musica a teatro partecipando a spettacoli di prosa e musical.

Nel 2020 inizia gli studi in musicoterapia, partecipando a numerosi incontri e seminari sull’uso della voce, comunicazione, e strumenti etnici.

Pubblica nel 2020 sotto lo pseudonimo di “Frenk” il brano “Comandante” prodotto da Pietro Alessandro Alosi (Il Pan del Diavolo) all’interno del progetto Unlock Downtown promosso dalla Downtown Studios di Pavia.

“Grosso Frenk” nel Luglio del 2022, lo porta a riappropriarsi del suo nome originale. Il singolo ottiene buone recensioni dalla critica, e consolida la collaborazione con il producer Alosi per Mezzanotte label.

Attualmente sta curando la promozione dell’album, dedicandosi a concerti e laboratori sul territorio nazionale.