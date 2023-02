DIALOGANDO – A tu per tu con il giovane deputato messinese Calogero Leanza

Il punto dei primi mesi di lavoro nella nuova assemblea regionale

un susseguirsi di emozioni ma in primis di forte volontà nel voler dare riscontro a quanti hanno creduto al progetto politico

Il punto dei primi mesi di lavoro nella nuova assemblea regionale sono stati frenetici, scadenze importanti e questioni serie agli ordini di cronaca hanno reso l’agenda politica regionale fitta, a partire dalle questioni che principalmente riguardano la provincia messinese, che ha visto attivo il deputato messinese Calogero Leanza tra le fila del Partito Democratico.

“È stato un susseguirsi di emozioni ma in primis di forte volontà nel voler dare riscontro a quanti hanno creduto al progetto politico che abbiamo messo in campo in ottica delle elezioni regionali. Il lavoro da fare è tanto e sono proprio queste le sfide che mi affascinano.”

Anche all’interno del Partito Democratico il deputato messinese ha dato immediato riscontro di volontà e di operatività.

In questo periodo di primarie e di riorganizzazione non si è fatto trovare impreparato Calogero Leanza che insieme ad altri rappresentanti di partito e amministratori locali, ha organizzato un incontro, con una partecipazione molto importante, con il candidato alla Segreteria nazionale del Partito Democratico, Stefano Bonaccini.

“La volontà è quella di dare una nuova linfa e riavvicinare tanti sostenitori delusi, il momento storico non è tra i migliori ma i primi segnali di ripresa iniziano a farsi vedere. Sto seguendo con interesse la campagna elettorale per le primarie, ed oltre l’ottimo risultato in termini di presenza e di contenuti dell’incontro svolto con Stefano Bonaccini a Messina, anche nel resto della Sicilia e d’Italia sto notando nuovamente partecipazione. Il partito deve ripartire, tornare ad essere partito popolare e per riavvicinarsi alla gente deve tornare ad essere della gente, e in questo le rappresentanze locali sono fondamentali e vanno ascoltate ed incluse nelle scelte di partito.”

In Sicilia si terranno le primarie il prossimo 26 febbraio, diverse le correnti interne al partito che hanno già preso posizione e così come a livello nazionale anche nella provincia messinese i due principali antagonisti sembrano essere il Governatore dell’Emilia Romagna, Stefano Bonaccini e la Deputata Elly Schlein.