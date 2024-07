DOC FESTIVAL A BROLO – Chi ci sarà.. quattro serate sotto le stelle del Jazz

ingresso ai concerti gratuito

Si inizia con l’Anteprima Nazionale di “Mizzica, questo è Jazz” con Andrea Tidona, Rino Cirinnà, Antonino Artino, Rosario Di Leo, Pietro Longo e Carmelo Saterno, alla Villa Comunale, Poi l’1 agosto, sul moletto, VITTORIO CUCULO & LUCIA FILACI 5et OUR MOOD ) con loro Vittorio Cuculo, Lucia Filaci, Giuseppe Sacchi, Giordano Panizza e Giammarco De Nisi). Poi si ritorna alla Villa Comunale: Il 2 AGOSTO Nicola Tariello Quintet “Sotto le stelle del jazz” Omaggio A Paolo Conte (suoneranno: Claudio Giusti, Andrea Colella, Andrea Saffrio, Federico Chiarofonte e Nicola Tariello ed infine il 3 AGOSTO la grande orchestra: NTJO New Talents Jazz Orchestra diretta da Mario Corvini (17 elementi)

Nelle mattinate gli artisti suoneranno tra bar e lidi presentando i concerti serali.

Nel dettaglio gli eventi:

Spettacolo Concerto “ Mizzica, questo è Jazz”

Lo spettacolo concerto ha come scopo principale raccontare la storia poco conosciuta sull’origine della musica Jazz che affonda le sue radici in due luoghi: Sicilia e Stati Uniti.

Il testo di Marina Romeo, restituisce il merito ai tanti costretti a lasciare la propria terra d’origine a causa della miseria e ai discendenti degli schiavi che insieme ebbero un’incredibile occasione di riscatto. Tra questi numerosi musicisti, con i loro strumenti a fiato, memori della tradizione bandistica della Sicilia, insieme a musicisti neri esperti il blues e rag time, diedero vita al Jazz. La sintesi perfetta di questa virtuosa e simbolica contaminazione, fu l’incisione del primo disco Jazz della storia “ Livery Stable Blues” nel 1917, firmato da Nick La Rocca, nato da padre di Salaparuta e madre di Poggioreale.

In quest’ottica Rino Cirinnà, noto musicista siculo americano, insieme a quattro musicisti da lui selezionati, eseguirà dei brani arrangiati prendendo spunto dalla tradizione bandistica tradizionale siciliana , arrivando alla “Second line” ritmo tipico delle marching band e delle sue molteplici derivazioni.

Il repertorio musicale sarà vario nei temi, melodie moderne saranno riproposte nello stile tradizionale. Il concerto spazierà da “ Weary Blues” a “Take The A Train”, da “Saint James Infirmary” a ” Impression”. Punti di riferimento saranno le opere musicali di Winton Marsails :“ Unforgivable Blackness” e “ From the Plantation to the Penitentary”.

La regia dello spettacolo è di Alessandro Machia, tra le menti più brillanti della drammaturgia italiana. La narrazione della storia è affidata ad Andrea Tidona, uno tra i più famosi attori italiani, che racconterà la storia di un’amicizia salvifica tra Tony Inn, un ragazzo siciliano costretto dalla miseria ad emigrare negli Stati Uniti e Jim, nipote di schiavi: “scaricatore di porto per necessità e musicista per vocazione”. La passione per la musica consentirà ai protagonisti in un’epica scena finale di riscattarsi da una vita di sofferenza e umiliazione.

Lo spettacolo “ Mizzica , questo e Jazz”, scritto da Marina Romeo, giornalista, scrittrice e drammaturga, grazie ad un sapiente gioco di luci, insieme ad una idea registica dalla connotazione divulgativa e poetica al contempo e alla presenza di professionisti di fama internazionale, nella sua sintesi perfetta tra parole e musica, sarà un evento memorabile.

Sarà un’attrattiva irresistibile per gli appassionati di musica Jazz e riuscirà con l’ausilio di Andrea Tidona, artista noto anche grazie al suo ruolo dell’ispettore Fazio nella serie tv” Il Commissario Montalbano,” ad attrarre un pubblico variegato, appassionato di teatro, televisione e cinema.