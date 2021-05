EOLIAN CUP – Raggiunti già 30 iscritti

Istituito il premio intitolato al velista messinese “Franco Costa”

Mentre cresce l’attesa per la Eolian Cup, che si svolgerà a Salina da giovedì 3 a sabato 5 giugno, il Circolo organizzatore Yacht Club Capo d’Orlando ha deliberato l’intitolazione di un Premio Speciale all’indimenticato velista messinese Franco Costa, tragicamente scomparso a soli 47 anni lo scorso mese di giugno 2020.

Appassionato di mare fin da piccolo, Franco Costa ha sviluppato progressivamente la passione per la vela, fino a farne diventare la sua primaria attività professionale. Ha partecipato a diversi campionati italiani, europei e mondiali, distinguendosi sempre per una grande preparazione tecnica ed un tempra da guerriero, combinate con genuina disponibilità ed altruismo.

A distanza di un anno dalla sua scomparsa quindi, l’Eolian Cup rappresenta un evento di prestigio che vedrà la partecipazione di molti sportivi che hanno incrociato tante volte Franco Costa sui campi di regata e, per rendere omaggio al talento scomparso, Yacht Club Capo d’Orlando ha istituito un Premio Speciale che sarà assegnato, di anno in anno, all’imbarcazione 1^ classificata nella classifica Overall.

A distanza di 10 giorni dall’inizio, l’Eolian Cup raggiunge già quota 30 iscritti, con equipaggi provenienti da Sicilia e Calabria che convergeranno sull’isola di Salina, grazie al supporto dell’Amministrazione Comunale di S. Marina Salina ed alla disponibilità e collaborazione del Marina di Salina.

Per informazioni EOLIAN CUP: http://www.ycco.it/eoliancup.htm