ERNESTO DAMIANO – Una persona gentile

Un gentiluomo d’altri tempi.

i funerali oggi a Brolo alle ore 17,00 In molti lo conoscevamo. Elegante, apprezzato per i suoi modi. Aveva “aperto” forse il primo vero negozi di moda a Brolo. Una boutique, negli anni ’60, lungo la via Libertà, nella casa dei Condipodero, dove conobbe Rita, che poi divenne sua moglie. Ernesto Damiano, amava le moto, le macchine, mitica la sua 600, tra le prime che circolarono nel paese. Era, nella zona nebroidea, il concessionario della Salmoiraghi; poi avviò un lungo rapporto professionale con la Lodigiani, che aveva appena aperto un cantiere per la costruenda autostrada. Ci lavorò anni facendosi apprezzare da tutti, ma non volle, una volta completati i lavori, seguire l’impresa toscana, nonostante le allettanti offerte, in altri nuovi lavori. Insegnò alle elementari di Brolo, era il tempo delle lunghe supplenze, poi lavorò negli uffici delle Poste a Messina ed in diversi centri dei Nebrodi. Ma fondamentalmente amava la quiete di Ponte di Naso e condividere pensieri e storie con gli amici di sempre. Tra questi l’inseparabile Tindaro Pidonti. Ernesto Damiano: ci ha insegnato con gentilezza l’arte del dialogo e del pensare Se ne è andato all’improvviso. Aveva appena festeggiato la comunione del nipote. Si è addormentato così nella sua amatissima casa di Ponte di Naso. Aveva 87 anni. Al di là dell’età, Ernesto pareva davvero un uomo d’altri tempi, un baluardo contro la volgarità, la superficialità e la vacuità che spesso caratterizzano i comportamenti odierni. Era una persona modesta, elegante nei modi e negli abiti, riservata e soprattutto d’animo gentile. Ricordo ancora come, da giovane giornalista, mi spiegasse con pedagogica pazienza episodi e persone di una Brolo passata, includendo anche la politica del suo tempo, che sfiorò a tratti con la voglia di contribuire alla crescita del paese. Raffinato ma semplice, Ernesto era davvero un uomo perbene, dai modi inappuntabili e dal profondo senso d’umiltà. I suoi occhi acuti e la sua vivacità intellettuale sopra le righe erano accompagnati da un garbo e una gentilezza che ne facevano una persona squisita, come solo i veri siciliani sanno essere. In un’epoca in cui imperversano presunzione e arroganza, specie tra coloro che meno sanno ma più si illudono di contare qualcosa, Ernesto Damiano era una persona autentica. Rimarrà per sempre nei ricordi come un giovane gentiluomo d’altri tempi. Raffinato ma semplice I funerali si svolgeranno oggi, 28 maggio 2024, nella Chiesa Madre di Brolo alle ore 17,00 Le condoglianze della redazione alla famiglia

