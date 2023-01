EVENTI – I 150 della nascita della Regina Elena

Due giorni di eventi ed un annullo filatelico dedicato

Nella storia di una città spesso un evento diventa il simbolo della città stessa. Questo accadde anche per la città peloritana che il 28 dicembre 1908 divenne, suo malgrado, testimone di un’immane tragedia. La città dello Stretto fu colpita da un tremendo terremoto e conseguente maremoto che uccise 100.000 persone. Tra le prime autorità ad intervenire in Sicilia la Regina Elena. Immediatamente la Famiglia Reale attivò la macchina dei soccorsi, guidata dalla Regina Elena che poco tempo prima aveva creato il corpo delle Infermiere Volontarie della Croce Rossa. La stessa Sovrana si occupò personalmente della cura di centinaia di feriti, a bordo della corazzata “Vittorio Emanuele”, trasformata per l’occasione in una nave-ospedale. Particolare attenzione pose per anni ai tantissimi orfani di quell’immane tragedia. Il 5 aprile 1937 Papa Pio XI le conferì la Rosa d’Oro della Cristianità, sottolineando le virtù cristiane e di carità verso i sofferenti. Messina non ha mai dimenticato questa importante figura reale e nel 1960 realizzò una imponente statua marmorea (unica al mondo dedicata alla Sovrana) posta in Largo Seggiola.

A distanza di 150 anni dalla nascita della Regina, grazie alla Delegazione di Messina dell’Istituto della Guardia d’Onore alle Reali Tombe del Pantheon il prossimo 8 e 9 gennaio si terrà una “due giorni” di commemorazioni. Nella città peloritana non si celebrerà solo il ricordo di Elena in quanto soccorritrice ma anche la sua figura di fervente cattolica e portatrice di virtù eroiche che ne hanno avviato il processo di beatificazione in atto presso l’Arcidiocesi di Montpellier.

Tra le varie iniziative, il giorno 7, la deposizione in mare di una corona di fiori in memoria delle vittime del terremoto ed un omaggio al Monumento “Agli Eroici Marinai Russi”, primi soccorritori della popolazione.

Il giorno 8 gennaio, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 verrà emesso uno speciale annullo a cura di Poste Italiane – Ufficio di Messina presso il Duomo di Messina, Piazza del Duomo. L’annullo verrà utilizzato per obliterare la speciale cartolina postale dedicata, riproducente un disegno dell’epoca che ritrae la Regina Elena in soccorso alla popolazione. Nel retro della cartolina sono ricordati i momenti salienti di quei drammatici giorni del 1908. L’annullo sarà poi disponibile, a partire dal giorno 9, presso l’Ufficio Postale di Messina – sportello filatelico – Strada San Giacomo 11/b per i successivi 60 giorni, al termine dei quali verrà depositato presso il Museo della Comunicazione e di Storia Postale di Roma.

Le celebrazioni proseguiranno con la Celebrazione Eucaristica presieduta da S.E. Mons. Cesare di Pietro Vescovo Ausiliare di Messina, dall’esibizione della Fanfara Bersaglieri dei Peloritani e, nel pomeriggio dalla conferenza “Elena di Savoia eroica soccorritrice dopo il terremoto di Messina”. Sarà presente Elena Elisabeth Medeleine Prinzessin und Landgräfin von Hessen, pronipote della Regina Elena, i interventi saranno curati dal Prof. Antonio Baglio, da Mons. Cesare di Pietro, da S.lla Antnella Carnazza e la moderatrice l’Avv. Silvana Paratore.

Tutti gli eventi hanno ottenuto il Patrocinio della Regione Siciliana, della Città Metropolitana di Messina, della Città Metropolitana di Reggio Calabria e del Comune di Taormina.