EXPOLIVERI2024: Un grande appuntamento a Oliveri fino al 31 Agosto

SUCCESSO SICILIANO

Oliveri si trasforma in occasione dell’Expò in un vivace centro di commercio e innovazione. L’inaugurazione, avvenuta il 1° agosto, ha visto la partecipazione entusiasta dell’Assessore Regionale Elvira Amata e del Sindaco di Oliveri, Francesco Iarrera, dando il via alla 19ª edizione di questa fiera tanto attesa.

L’EXPO è diventata negli anni un punto di riferimento per commercianti, artigiani e appassionati di cultura etnica, ponendo un’attenzione particolare al Made in Sicily e alla sostenibilità agroalimentare.

La cerimonia di apertura, svoltasi alle ore 20:00, ha attirato visitatori da tutta la Sicilia e oltre, dimostrando ancora una volta l’importanza e il fascino di questa manifestazione.

Una Fiera per tutte le generazioni

La fiera è progettata per essere un evento inclusivo, adatto a tutte le generazioni. L’area Food & Beverage, in particolare, rappresenta un grande richiamo per i giovani, offrendo una varietà di stand con delizie culinarie che riflettono la ricca tradizione gastronomica siciliana. Gli espositori presenti, provenienti non solo dalla Sicilia, ma anche da altre regioni come Calabria e Puglia, presentano le ultime novità in vari settori, tra cui estetica, ferramenta e casalinghi.

Parole di entusiasmo dalle Autorità

L’Assessore Regionale Elvira Amata, durante il suo discorso inaugurale, ha espresso grande soddisfazione per l’evoluzione dell’EXPO Oliveri: «Conosco la Fiera EXPO Oliveri da tempo, da ragazzina venivo come turista, oggi in qualità di Assessore e ho avuto il piacere di inaugurarla insieme al Sindaco e alla sua squadra. La fiera rappresenta un’occasione importante per i nostri artigiani, mette in mostra le eccellenze dei loro prodotti e dà la possibilità di farlo nei confronti dei numerosi turisti che ogni anno si registrano in occasione di questa esposizione.»

Anche il Sindaco Francesco Iarrera ha sottolineato l’importanza della fiera: «Anche quest’anno l’EXPO ha dimostrato di essere una realtà consolidata, capace di promuovere grandi valori e di raccontare la Sicilia. Oggi nel mondo c’è una grandissima richiesta di Sicilia. Abbiamo tradizioni, una cultura importante e bellezze paesaggistiche inimitabili. La sicilianità oggi è un brand, un valore, che deve essere espresso ed esposto con grande orgoglio. L’EXPO Oliveri è un esempio di realtà intelligente che punta sullo sviluppo.»

Il lavoro dietro le quinte

La famiglia D’Amico di “Eurofiere SRL”, organizzatrice dell’evento, ha condiviso il proprio impegno e la propria visione per l’EXPO Oliveri: «Dietro un evento così importante c’è moltissimo lavoro. Ogni anno cerchiamo di migliorare la qualità e di perfezionare anche i dettagli, per far diventare la fiera un grande punto di riferimento in termini di qualità e innovazione. La nostra caratteristica più importante è di certo la promozione e la tutela del Made in Sicily, contribuendo a dare alla sicilianità risonanza nazionale e internazionale.»

Un mese di scoperte e innovazioni

Fino al 31 agosto 2024, l’EXPO Oliveri accoglierà visitatori dalle 19:00 all’1:00 presso il Campo Sportivo di Oliveri. Con oltre 120 stand ed espositori, l’evento offre un’ampia gamma di prodotti e servizi, insieme a un’area svago e una zona Food & Beverage, garantendo un’esperienza completa e appagante per tutti i partecipanti.

L’EXPO Oliveri non è solo una fiera, ma una celebrazione delle eccellenze siciliane e un’opportunità unica per scoprire le ultime tendenze, incontrare esperti del settore e vivere la vera essenza della Sicilia.

Non perdete l’occasione di partecipare a questo straordinario evento fino al 31 agosto!