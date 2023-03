FARE TURISMO A BROLO – Nuove possibilità di sviluppo di progetti e iniziative

Questo grazie all’esserci nell’elenco dei comuni turistici voluto dall’assessorato regionale

Soddisfatto l’assessore al turismo Nuccio Ricciardello

L’assessore al Turismo Elvira Amata ha firmato il decreto che adotta l’elenco aggiornato dei Comuni turistici della Sicilia in base alla più recente classificazione compiuta dall’Istat. Complessivamente sono 291 su 391 le località individuate nell’Isola dall’Istituto nazionale di statistica.

Elvira Amata che di recente, a Brolo, quando era venuta ad assistere alla sfilata del Carnevale, aveva parlato di sviluppo turistico. L’assessore regionale al turismo aveva evidenziato, anticipandone i temi, che questo strumento – la nuova classificazione dei comuni – è di particolare rilevanza perchè con i suoi parametri consente ai Comuni che ne fanno parte non solo di istituire l’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive ma anche di attivare una serie di iniziative e accedere a finanziamenti tesi a promuovere i territori migliorandone l’attrattività turistica.

Soddisfatto l’assessore al turismo di Brolo Nuccio Ricciardello.

“Brolo, rientrando tra le queste 291 località turistiche evidenziata dalla Regione Siciliana, potrà prendere parte anche all’offerta turistica complessiva dell’intero territorio regionale che il Governo Regionale ha intenzione di unificare per rafforzare la presenza turistica in Sicilia”.

la nuova progettualità

E l’assessore brolese aggiunge: “Questo rappresenta inoltre per Brolo un importante punto di partenza per sviluppare al meglio nuovi progetti di carattere economico-turistico ma anche quelli dedicati alla realizzazione di infrastrutture e nuovi spazi di vivibilità a cui sto la vorando insieme all’esecutivo locale e che presto, ci auguriamo, potremo presentare, nella loro stesura esecutiva, in assessorato per accedere ai finanziamenti”.

E Nuccio Ricciardello conclude: “Ovviamente anche quest’occasione è propria per augurare buon lavorato al nostro assessore regionale”.