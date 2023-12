FESTIVAL DEGLI AGRUMI – A Sinagra il 22 dicembre

“Made in Sinagra” propone una serata dedicata al sapore degli agrumi

Sapore e Tradizione in piazza San Teodoro

Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, Sinagra si prepara ad accogliere un evento che punta, già dalla sua prima edizione, di diventare un punto fermo nelle manifestazioni del comune: il “Festival degli Agrumi”.

Grazie al contributo dell’Assessorato Regionale all’Agricoltura, venerdì 22 dicembre, Piazza San Teodoro diventerà il palcoscenico di una celebrazione dedicata a uno dei tesori più preziosi della Sicilia: gli agrumi.

Il Giardino del Futuro – un albero per ogni nato

La giornata inizierà alle 17.30 con la presentazione del “Giardino del Futuro – un albero per ogni nato”, un’iniziativa che ha conquistato il cuore dell’amministrazione comunale. Un gesto simbolico che testimonia l’impegno verso la natura e la sostenibilità, regalando una pianta a ogni nuovo nato per contribuire a preservare il verde e promuovere la consapevolezza ambientale.

Armonie vocali con “La Settima Nota”

A partire dalle 18.30, il coro polifonico “La Settima Nota” intratterrà il pubblico con esibizioni musicali che si fonderanno armoniosamente con l’atmosfera natalizia. Le voci degli artisti cattureranno l’essenza della stagione, trasportando gli spettatori in un mondo di dolci melodie.

Show cooking e degustazione

L’apice del festival sarà rappresentato dallo Show Cooking a cura dell’IIS Merendino – IPSAR Brolo, dove chef esperti daranno vita a creazioni culinarie uniche a base di agrumi. Dalle 19.00 in poi, gli stand apriranno le porte per una deliziosa degustazione gratuita di prodotti come risotto agli agrumi, crepes agli agrumi, arancini agli agrumi, krapfen agli agrumi e l’esclusivo Agrumello, una bevanda che incarna l’essenza degli agrumi locali.

Mercatino di Natale e atmosfera festiva

Come tradizione, durante l’intera giornata, sarà possibile visitare gli stand espositivi del Mercatino di Natale, dove l’artigianato locale e le proposte regalo renderanno l’esperienza ancora più magica. Sinagra si vestirà a festa, con luci scintillanti, profumi avvolgenti e l’allegria che solo il periodo natalizio può portare.

l’invito al Festival

Il Festival è aperto a tutti gli amanti delle tradizioni, della buona cucina e della gioia condivisa. Il Festival degli Agrumi a Piazza San Teodoro è l’occasione perfetta per immergersi nella cultura locale e assaporare i frutti della terra con il desiderio di condividere la magia delle festività e celebrare la ricchezza agricola della Sicilia.

Tutto questo venerdì 22 dicembre a Sinagra.