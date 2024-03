FICARRA – Corso di potatura degli agrumi

Sabato 16 marzo a Ficarra, ore 9,00, Palazzo Busacca, prenderà il via il corso base di potatura degli agrumi e si parlerà del fantastico mondo degli agrumi.

lezioni anche il 17 marzo

Per i numerosi corsisti provenienti da diverse parti della Sicilia sarà l’occasione per acquisire la più adeguata tecnica di potatura per la gestione delle chiome. Ficarra e Piraino i comuni coinvolti. L’iniziativa è organizzata dall’Associazione “Sulle tracce del Gattopardo” di Ficarra, nell’ambito del progetto “Università del tempo libero”, con il patrocinio del Comune di Ficarra, Città dell’Olio e la collaborazione della Pro Loco di Piraino.

Le attività dimostrative di campo vedono la collaborazione dell’azienda agricola Didattica “Verdemondo”. Il corso prevede attività teorico-pratiche formative, distribuite in 2 giornate, 16-17 marzo 2024. I partecipanti si metteranno alla prova in campo attraverso la guida di docenti esperti. Saranno affrontate gli aspetti legati alla potatura di allevamento, su piante giovani, e di produzione su piante adulte. Il corso è rivolto soprattutto ai giovani, agli operatori del settore agricolo, ai tecnici, a coloro che volessero aggiornarsi sulle nuove tecniche colturali degli agrumi e a tutti gli appassionati che volessero prendersi cura del proprio agrumeto.

Il docente sarà Piero Catena, dottore Agronomo. Interverrà anche il dott. Agronomo Alberto Nuzzi – assistente di campo Giorgio Portale.

Per maggiori info contattare la segreteria organizzativa: cell. 339 7910473.

Con questa iniziativa l’associazione “Sulle tracce del Gattopardo” si prefigge di raggiungere i propri scopi statutari: promuovere la formazione deigiovani che volessero avvicinarsi all’agricoltura, migliorare le capacità professionali degli addetti del settore, nonché promuovere la valorizzazione del patrimonio agrumicolo siciliano.