FICARRA – Stasera sul palco di “100 archi d’autore” Gerardo Tango

La rassegna chiude stasera con Gerardo TangoChiude stasera 21 agosto, con il concerto del cantautore pugliese Gerardo Tango, la rassegna “100 archi d’autore”, quattro appuntamenti tra musica e prosa, che si sono svolti nel suggestivo Convento dei 100 archi di Ficarra, un borgo situato sulle colline della Sicilia settentrionale in provincia di Messina. Il convento, un piccolo tesoro nascosto, è un complesso eretto nel XI secolo da una congregazione di monaci basiliani, dal quale si può godere di una strabiliante panorama.

Tango (voce e chitarra acustica) salirà sul palco alle ore 22 accompagnato dal suo batterista Stefano Montrone. Il cantautore proporrà le canzoni dei suoi 3 album: “Una Donna” 2016, “Il vento è forte qui…si vola meglio” 2018 e “Tempio Instabile” 2022, in chiave acustica. Dando una predilezione per il suo ultimo lavoro discografico “Tempio Instabile” uscito per l’etichetta siciliana “Suoni Indelebili”.

“100 archi d’autore” è prodotta dal Comune di Ficarra (ME) con il patrocinio di Nebrodi Ospitalità Diffusa e Unione dei Lancia, la direzione artistica è di Marco Corrao.