FICARRA – “Sulle tracce del Gattopardo” tra degustazioni, arte e cultura

Un’articolata seria di “momenti” per vivere l’essenza del paese culminata con la presentazione dell’opera d’arte contemporanea, “Stone end Oil”, che l’assessore Mauro Cappotto – l’autore – ha donato alla comunità ficarrese e installata nella vetrina del Museo dell’Olio.

Tra i protagonisti della serata anche Slow Food Sicilia

Nell’era dei social, dei “distanziamenti sociali” l’Associazione culturale “Sulle tracce del Gattopardo” ha messo a punto, a Ficarra, la prima edizione di una “strutturata” passeggiata culturale, sinestetica, attraverso i vicoli del borgo, all’insegna della riscoperta dei testi di Lucio Piccolo e del cugino Giuseppe Tomasi di Lampedusa, accomunati dall’infausto destino di non poter vedere fiorire la loro fama.

la passeggiata

L’iniziativa, ha visto la partecipazione di pubblico, attento, pronto a cogliere i tanti spunti che giungevano sia dalla voci narranti che dall’osservazione dei luoghi. Gente proveniente soprattutto dai paesi limitrofi, attratta dai “valori aggiunti” che provengono da Ficarra.

La passeggiata si è snodata attraverso il centro storico, passando dalla casa che ha accolto il “Principe” durante i bombardamenti del ’43 e dal sagrato della Chiesa Madre, dove si sono potute ammirare le splendide opere degli scalpellini locali, ai quali è dedicato ora un museo che ne documenta l’opera.

un magnifico visionario

Un ulteriore segno dell’impegno dell’assessore Mauro Cappotto, figura – a prescindere dai varia ruoli avuti in questi vent’anni – determinante per la realizzazione dei progetti artistici-sociali. culturali che attuati a Ficarra, ne hanno, cambiato il volto, ma anche fatto crescere il senso di accoglienza e rispetto dei luoghi.

Ma tornando all’evento di domenica scorsa. La passeggiata si è snodata anche lungo i vicoli del quartiere San Marco, un tappa strategica di questo progetto, qui i partecipanti sono stati catturati dalla dimensione esoterica, tanto cara al Piccolo, attraverso la lettura della lirica “Le tre Figure” dove il poeta immagina il materializzarsi dei suoi cani scomparsi e l’apparizione di magici e sorridenti folletti che hanno giocato e scherzato con il pubblico.

il Museo dell’olio e dell’oliva minuta

La meta dell’evento è stata il Museo dell’olio e dell’oliva minuta, recentemente realizzato dall’amministrazione comunale, l’ultimo tassello del progetto del Museo diffuso, ora atto concreto anche formalmente approvato con la delibera comunale che ne determina l’istituzione.

Tra i protagonisti della serata, ovviamente l’Associazione culturale “Sulle tracce del Gattopardo”, coordinata dall’agronomo Piero Catena che ha messo insieme una serie di partners determinati a partire dallo stesso Comune di Ficarra, e poi “Città dell’Olio”, “Slow Food Sicilia” e “Slow Food condotta dei Nebrodi”.

“Stone end Oil”

L’Assessore Mauro Cappotto al termine della passeggiata ha presentato la sua opera d’arte contemporanea, “Stone end Oil”, donata alla comunità ficarrese e installata nella vetrina del Museo. Un altro gesto d’amore e di attenzione che lega l’azione di Cappotto a Ficarra e che lo rende – in questo ruolo – diremmo insostituibile e prezioso.

Altri aspetti della passeggiata

La valorizzazione dell’olio di oliva della Cultivar “Minuta” che è anche presidio Slow Food ha impregnato la seconda parte della serata ficarrese, che è stata dedicata al confronto con i rappresentanti di Slow Food, Carla Conti, Antonia Teatino e Giancarlo Paparone. Un dibattito costruttivo al quale ha partecipato anche il Sindaco Gaetano Artale.

Si è discusso delle iniziative svolte a favore dei presidi, della promozione del settore olivicolo ficarrese e dei progetti futuri che si intendono realizzare in sinergia, con l’impegno rivolto a stringere un’alleanza tra i produttori del presidio dell’oliva “Minuta” con i ristoratori, anche alla luce della legge nazionale sull’oleoturismo approvata di recente.

Al termine della serata si è potuto degustare anche il gelato all’olio d’oliva della “Minuta”, creazione del Bar Campo, e c’è stato anche lo spazio per un personalissimo omaggio, una “pietra artistica” al maestro Delfio Plantemoli.

L’ Associazione “Sulle tracce del Gattopardo” nel ringraziare i partecipanti si augura di poter fare di più e di meglio in una prossima edizione, lontana dai “distanziamenti sociali” imposte dalle restrizioni dettate dal covid, per la passione che la lega al passato, al presente e al futuro di questi luoghi.

“THEOTOCOS 2021”

Prima della “Passeggiata” c’era stato spazio per inaugurare la mostra sulle icone bizantine, al palazzo Busacca, del Maestro Paolo Lanza.

“Theotókos”, titolo della mostra, nella cristianità è il nome attribuito a Maria di Nazareth il 22 giugno 431, durante il Concilio di Efeso. Letteralmente significa Genitrice di Dio, e spesso viene reso in italiano con Madre di Dio. Tra le definizione date delle icone, da quella poetica: “una finestra aperta sul Cielo” a quella metaforica: “un trattato di teologia a colori”, quest’ultima è calzante per definire le opere in esposizione.

L’icona di Paolo Lanza si inserisce nell’iconografia classica bizantina, in quanto tale non è un prodotto estetico ma una realtà sacra.

Le icone bizantine in esposizione seguono quindi uno schema compositivo ecclesiale. Il messaggio che l’icona trasmette serve da guida per penetrare nei misteri della fede, ed è compreso dall’uomo colto e non.

Per conoscere i fondamenti delle creazioni di Lanza non si può non considerare il linguaggio dei colori. Come in tutte le rappresentazioni sacre i colori assumono un’importanza fondamentale e piena di significanze. Lanza utilizza colori antichi, creati da lui stesso e, in alcuni casi, usa supporti il legno che vengono donati dal mare e raccolti da lui sulle spiagge.

Altri tasselli importanti nel contest di “ContamiAzioni” il progetto estivo di quest’Agosto a Ficarra.