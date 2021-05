FILARMONICA LAUDAMO MESSINA – Domenica concerto on-line dell’Orchestra di fiati del Conservatorio Corelli

Concerto on-line a partire dalle ore 21

Domenica 9 maggio riprende la stagione concertistica della Filarmonica Laudamo, nell’anno del suo centenario. Protagonista, l’Orchestra di Fiati del Conservatorio Corelli, diretta da Lorenzo Della Fonte, con il solista Marco Braito, prima tromba dell’Orchestra RAI. L’evento, in collaborazione con l’E.A.R. Teatro di Messina ed il Conservatorio Corelli, sarà on-line, a partire dalle ore 21, sul sito www.filarmonicalaudamo.it, sulla pagina Facebook e sul canale YouTube della Filarmonica Laudamo. Il palco che ospiterà i musicisti sarà quello del Teatro V.E. Titolo del concerto: “Ritorno dall’URSS: fiabe, utopie e realtà”. In programma musiche di Kozehvnikov, Arutiunian, Stravinskij.

Il direttore artistico Luciano Troja: “Quello di domenica sarà il primo di una serie di concerti in stagione in collaborazione con l’E.A.R. Teatro di Messina. Questo sarà on-line, ma appena sarà consentito dalle prescrizioni governative torneremo ai concerti in presenza ed in sicurezza”.

Domenica prossima, 9 maggio, riparte la 100ª stagione concertistica della Filarmonica Laudamo. Protagonista sarà l’Orchestra di Fiati del Conservatorio Corelli diretta da Lorenzo Della Fonte, autorità indiscussa nel campo, che vedrà quale solista Marco Braito, prima tromba dell’Orchestra della RAI.

In attesa della “zona gialla” per la Sicilia, il concerto di domenica sarà esclusivamente trasmesso on-line dalle ore 21,00 sul sito www.filarmonicalaudamo.it, sulla pagina Facebook e sul canale YouTube della Filarmonica Laudamo, nonché sul sito del Teatro Vittorio Emanuele: www.teatrovittorioemanuele.it

Questo sarà il primo di una serie di concerti della stagione della Filarmonica Laudamo, in collaborazione con l’E.A.R. Teatro di Messina ed il Conservatorio Corelli.

“Ritorno dall’URSS: fiabe, utopie e realtà ” è il titolo del concerto, ideato da Della Fonte il quale, con impareggiabile inventiva, da diverse stagioni crea per lo storico sodalizio messinese progetti straordinari. Pensato nei 100 anni dalla nascita Alexander Arutunian, il concerto prevede musiche di Kozehvnikov, Stravinskij e dello stesso Arutiunian.

Lorenzo Della Fonte, direttore d’orchestra, compositore, insegnante e scrittore, da sempre è impegnato perché alla banda (o orchestra di fiati che dir si voglia) venga riconosciuta la dignità di ensemble pienamente dotato per le più importanti espressioni artistiche. A questo scopo ha diretto in prima esecuzione assoluta, europea o italiana opere di autori quali Husa, Corigliano, Daugherty, Williams, Grainger, Rodrigo, Tower, Gaslini, Boccadoro, Gedda,e molti altri. Nel 2000 ha vinto il Primo Premio al Concorso Internazionale per Direttori d’Orchestra “Prix Credit Suisse” di Grenchen (Svizzera). È docente titolare di Strumentazione per Orchestra di Fiati al Conservatorio di Torino, direttore dell’Orchestra di Fiati della Valtellina, dell’Orchestra di Fiati dei Conservatori di Messina e Sassari, della Brass Band del Conservatorio di Torino e direttore ospite con vasta attività internazionale (quasi 700 concerti in 18 Paesi d’Europa, Nord e Sud America, Asia).

Come scrittore è autore del saggio “La Banda: orchestra del nuovo millennio e dei romanzi storico-musicali, “L’infinita musica del vento” (Casa Musicale Eco), “Chopin non va alla guerra” (Elliot) e “Il senso del tempo” (Elliot).

Marco Braito, tromba. Diplomato al Conservatorio di Bolzano si perfeziona alla Scuola di Alto Perfezionamento Musicale di Saluzzo e al Conservatorio Nazionale Superiore di Parigi nella prestigiosa classe di Pierre Thibaud, dove ottiene al termine degli studi il Primo Premio all’unanimità. Dal 2003 è Prima Tromba dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, ruolo precedentemente ricoperto nell’Orchestra della Toscana e al Teatro San Carlo di Napoli. Come solista si è esibito con l’Orchestra della Toscana, con l’Orchestra di Padova e del Veneto, con l’Orchestra da Camera di Mantova, con l’Orchestra Sinfonica di Roma e l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai.

Collabora stabilmente con il Conservatorio di Udine nei corsi di secondo livello. Componente del celebre Gomalan Brass Quintet, ensemble che ad appena due anni dalla fondazione si aggiudica il Primo Premio al Concorso Internazionale “Città di Passau”, uno dei più prestigiosi riconoscimenti a livello internazionale, diventando una delle realtà più importanti al mondo della musica per ottoni.

I prossimi appuntamenti di maggio della Filarmonica Laudamo, in collaborazione con E.A.R. e Conservatorio Corelli saranno domenica 16 maggio con Francesco Libetta & l’Orchestra Sinfonica del Conservatorio Corelli diretta da Bruno Cinquegrani, con Francesco Libetta al pianoforte (musiche di Mozart e Dukas), e domenica 23 maggio con la Corelli Jazz Band diretta da Giovanni Mazzarino: un grande viaggio nel jazz con musiche di Porter, Gershwin, Gillespie ed altri autori.

I concerti saranno trasmessi on-line dalle ore 21,00 del giorno previsto sul sito www.filarmonicalaudamo.it, sulla pagina Facebook e sul canale YouTube della Filarmonica Laudamo, e sul sito del Teatro Vittorio Emanuele www.teatrovittorioemanuele.it

Si svolgeranno in presenza al Teatro Vittorio Emanuele quando sarà consentito dalle prescrizioni anti-Covid 19, con posto assegnato in abbonamento alla stagione 2020/2021

Turno A ore 17:30 – Turno B ore 20:00