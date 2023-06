FILARMONICA LAUDAMO MESSINA – Gli eventi dell’estate 2023

Si inizia il 22 giugno con “Vivi la Vita”, nel campo di calcio della Casa circondariale di Gazzi

Il 28 giugno, alla Sala Laudamo, Francesco Buzzurro in “Un’orchestra a 6 corde”.

A Villa Pulejo, concerti il 9 luglio del Trio Quodlibet e il 6 agosto dei violoncellisti dell’Ensemble Goltermann.

Dopo il grande successo della 102° stagione concertistica, con oltre 650 abbonati e 17.000 presenze, la Filarmonica Laudamo annuncia una serie di appuntamenti estivi con la grande musica.

Si partirà il prossimo 22 giugno con l’evento «Vivi la Vita», in collaborazione con D’aRteventi di Daniela Ursino e la Casa circondariale di Gazzi. L’appuntamento, che rientra nell’ambito delle celebrazioni per la Festa Europea della Musica, si terrà nel campo da calcio dell’istituto penitenziario e vedrà tra gli altri la partecipazione della Libera Compagnia del Teatro per Sognare e il coro di voci bianche e giovanili Note Colorate, diretto dal M° Giovanni Mundo.

Mercoledì 28 giugno sarà la volta del Sicilia Jazz Festival on tour che farà tappa a Messina, presso la sala Laudamo, con il chitarrista Francesco Buzzurro. Il concerto, dal titolo «Un’Orchestra a sei corde», vede la sinergia della Laudamo con il Comune di Messina e la Fondazione Orchestra Jazz Siciliana – The Brass Group di Palermo.

Si proseguirà, nei mesi di luglio e agosto, con altri due imperdibili concerti inseriti nella quarta edizione della rassegna «Musica con vista», promossa dal Comitato AMUR in collaborazione con Le Dimore del Quartetto. Nella splendida cornice di Villa Pulejo, il 9 luglio si esibirà il Trio Quodlibet, formato da Vittorio Sebeglia (violino), Virginia Luca (viola) e Fabio Fausone (violoncello); il 6 agosto, invece, si terrà il concerto con gli undici violoncellisti dell’Ensemble Goltermann.

Per tutte le altre informazioni è possibile visitare il sito internet della Filarmonica Laudamo all’indirizzo www.filarmonicalaudamo.it