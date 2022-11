FONDAZIONE ANTONIO PRESTI – Inizia l’allestimento de “la Porta delle Farfalle”

Il primo nucleo di opere in terracotta. Le scuole del quartiere Librino ed i Licei Artistici di Sicilia s’incontrano per costruire un futuro in nome dell’etica.

La nota sui social di Antonio Presti



«Da cittadino onorario della citttà di Catania mi piace pensare al mio Diritto di Cittadinanza con la più alta e nobile espressione di impegno civile – dichiara il maestro Presti – dove le idee possono prendere forma ed essere proiettate sul territorio, grazie a un processo maieutico di integrazione e condivisione, che guida il nostro modo di vivere e di stare al mondo. Questa Politica della Bellezza, che nasce dal basso e produce un cambiamento, modifica concretamente il vissuto personale e collettivo, si nutre di relazioni autentiche. In nome di una politica sociale stiamo restituendo ai cittadini di Librino la visione della Bellezza, che trova il suo senso nel fare e non più nel chiedere. Il Sapere libera dalla schiavitù di questa contemporaneità – conclude Presti – e oggi più che mai vogliamo sentirci liberi, per restituire al cuore la sua vera essenza».

Ecco i numeri della nuova Porta delle Farfalle: un chilometro e mezzo di muro di cemento armato, oltre 5.000 studenti di 16 Licei artistici siciliani, circa 10.000 bambini delle nove scuole di Librino e le relative famiglie, più̀ di 50 tra artisti e architetti selezionati dalla Fondazione Fiumara d’Arte, in collaborazione con una rete di giovani curatori. In questi mesi sono stati realizzati i laboratori didattici, con il coinvolgimento delle associazioni, delle chiese, dei condomini e dei ragazzi delle elementari e delle medie di Librino: laboratori attraverso i quali gli studenti hanno potuto approfondire lo studio teorico e la scelta dei valori della vita, avendo così la consapevolezza di diventare guerrieri di luce, e successivamente la pratica della lavorazione dell’argilla. Gruppi di tutor ed esperti hanno così formato gli studenti a creare dei manufatti di terracotta con i quali hanno potuto rappresentare i loro pensieri e il senso del lavoro teorico svolto. «La “Porta delle Farfalle” – continua Antonio Presti – rimanda alla visione di un bambino che può attraversare un momento cupo, buio, proprio come il bruco. Che però può sempre scorgere la luce e in un istante può trasformarsi in farfalla: vorrei trasmettere questa visione di sospensione e sogno contro la pesantezza di questa contemporaneità, per restituire leggerezza a uno stato dell’anima che rischia d’implodere nella sua gravità. Da una parte ci sono tutti gli abitanti che proseguono il processo di condivisione con gli artisti, dall’altra i bambini, in un percorso di crescita in cui devono assumere impegni etici, politici e culturali. Perché il potere è sapere, l’ignoranza è schiavitù. E con la Bellezza possiamo far crescere cittadini liberi, cittadini educati non più a chiedere, ma a fare».

:

I.C. V. Brancati, I.C. Cardinale Dusmet, I.C. Campanella – Sturzo, I.C. Fontanarossa, I.O. Angelo Musco, I.O. Pestalozzi, I.C. San Giorgio, I.P. Mary Poppins, Fondazione Cirino La Rosa.

:

Emilio Greco di Catania, Angelo Musco di Catania, Renato Guttuso di Bagheria, Bonaventura – Secusio di Caltagirone, Diego Bianca Amato di Cefalù, Renato Guttuso di Giarre, Raffaele Libertini di Grammichele, Ernesto Basile di Messina, Matteo Raeli di Noto, Eustachio Catalano di Palermo, Mario Rapisardi di Paternò, Galileo Ferraris di Ragusa, Manzoni F. Juvara di San Cataldo, Ciro Michele Esposito di S. Stefano di Camastra, G. Bonachia di Sciacca.

:

Afpd Catania, Asd Boxing Team Catania Ring, Asdc Dietro Le Quinte, Ass. Controvento Catania, Ass. Culturale Primavera, Ass. Musicale Etnea, Ass. Talita Kum, Centro cucito e ricamo, Come Ginestre, CSVE Librino, HdueO sport & animazione, ASD Misericordia di Librino, Musica insieme a Librino, Oratorio Giovanni Paolo II, Palestra Royal Dance, GM Polo delle arti.

:

Analogique, Vincenzo Buccheri, Ezio Cicciarella, Alberto Criscione, Gaetano Di Gregorio, Gloria Di Modica, Graziano Marini, Tamara Marino, Pierluigi Portale, Antonio Privitera, Braian Ramirez, Lara Riguccio, Giovanni Robustelli, Vittoria Spoto, Stefania Vasquez, Marilù Viviano.

Si ringrazia il Fondo di Beneficenza di Intesa Sanpaolo, in particolare la dott.ssa Giovanna Paladino, Capo della Segreteria tecnica di Presidenza di Intesa Sanpaolo e Direttore del Museo del Risparmio, e l’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, specialmente il prof. Roberto Marcone (Dipartimento di Psicologia).