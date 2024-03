FONTALBA MARATHON MESSINA 2024 – Mercoledì la presentazione ufficiale

Si correrà anche per Mezza Maratona, Shakespeare Run e Fitwalking

Nell’incontro con i giornalisti, mercoledì 6 marzo, alle ore 10.30, nella Sala Giunta “Falcone-Borsellino” di Palazzo Zanca, verranno illustrati tutti i dettagli relativi alla manifestazione FIDAL organizzata dalla Polisportiva Odysseus, in programma domenica 10. L’appuntamento rientra nell’ambito dell’XI Running Sicily.

Si terrà mercoledì 6 marzo, alle ore 10.30, nella Sala Giunta “Falcone-Borsellino” di Palazzo Zanca, la conferenza stampa di presentazione della “Fontalba Marathon Messina 2024”. Nel corso dell’incontro con i giornalisti verranno illustrati tutti i dettagli relativi alla manifestazione FIDAL organizzata dalla Polisportiva Odysseus del presidente Antonello Aliberti, in programma domenica 10 con partenza ed arrivo in Piazza Unione Europea. Anche per quest’anno l’evento sportivo, appuntamento fisso in calendario per gli appassionati, si avvale del prestigioso title sponsor, leader in Sicilia nel settore delle acque minerali.

La XIV edizione della Maratona “Antonello da Messina” rientra nell’ambito dell’XI Running Sicily, circuito internazionale di corsa su strada organizzato dall’Asd Agex del patron Nando Sorbello, suddiviso in cinque tappe, apertosi il 25 febbraio scorso con la “39^ Malta Marathon”. Nel quadro della “Fontalba Marathon Messina 2024”, come tradizione, non è prevista soltanto la competizione podistica principale sulla distanza di 42,195 km, ma pure la Mezza Maratona “Eufemio da Messina” di 21,097 km, la “Shakespeare Run” di 10,548 km e il Fitwalking (camminata non competitiva). Partenze scaglionate: alle 8.30 scatterà la Maratona (con il Fitwalking), alle 9 prenderà il via la “Shakespeare Run”, alle 10.30 la Mezza.

Il percorso, totalmente chiuso al transito automobilistico, interesserà il centro cittadino, con partenza e arrivo in Piazza Unione Europea/Viale Garibaldi (corsia lato monte in direzione della Statua di Messina). Ogni giro di 5,274 km verrà effettuato due volte dagli atleti impegnati per la “Shakespeare Run” ed il Fitwalking, quattro per la Mezza e otto per la Maratona, con un tempo massimo di percorrenza previsto per quest’ultima di 5 ore. Al termine si svolgerà la cerimonia di premiazione per i primi tre (uomini e donne) che taglieranno il traguardo, oltre ai migliori tre atleti classificati delle categorie e femminili FIDAL.