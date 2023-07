FOTO, GENTE & GUSTO – Il Saracen’s Street Food vi attende per la serata conclusiva

Questa sera a Gliaca di Piraino, tra cibo & gusto, anche il cabaret di Valentina Persia (la foto di copertina è di Graziella Zeus)

Il PROGRAMMA DEL 9 LUGLIO

Il programma di questa domenica:

ORE 18:30

“C’era una volta…allo street” – in collaborazione con “Libreria Capitolo18”

Letture ad alta voce a cura di Teodoro Cafarelli

ORE 19:00

Show Cooking a cura dello chef Tindaro Ricciardo di Ristorante “Borgo Murauto”

ORE 21.00

Esibizione di pattinaggio artistico a cura dell’associazione “Asd Skating Venere”

ORE 22:30

Cabaret con Valentina Persia in “Ma che te ridi?” – tour 2023

ORE 23:30

Dj Set

note a margine

Ancora una serata da incorniciare (la seconda), quella che ha proposto ieri il Saracen’s Street Food, organizzato da GliacaAllegra.

Tantissima gente lungo la via del Sole ad animare i 30 punti di degustazione (in tutto gli stand sono 40, occupati anche da espositori commerciali – tra auto, grandi mezzi movimento terra, escursioni in barca sotto costa ed alle eolie, librerie, artisti, artigianato… – a dimostrazione che la manifestazione muove alla grande anche altri settori valorizzando l’economia locale).

Ieri seguitissimo lo show di Giovanni Cacioppo e lo spazio musicale animato da Nadia Impalà & Marco Corrao – Folk alternativo / Cantautorato siciliano —

Sempre suscita attenzione, nell’area dello show cooking, diretto da Tindaro Granata, lo spazio dedicato alla cucina siciliana ed alla sue variazioni sul tema.

Questa sera ospite dalle ore 19:45 alle ore 20:30, il Maestro pastry chef Cono Serio con il suo laboratorio di pasticceria.

Bisogna riconoscere – come ha sottolineato il sindaco, Salvatore Cipriano, il grande lavoro di squadra messo in campo da GliacaAllegra, con l’obbiettivo comune fare dell’evento in grande successo corale e collettivo in quel clima collaborativo fra associazione e istituzioni che da sempre il “gruppo” si è proposto.

“Cerchiamo di promuovere e favorire la partecipazione alla vita sociale” avevano detto all’unisono lo staff organizzativo.

Un obbiettivo centrato.

L’idea dello “street food” nasce infatti dal bisogno di condivisione, di socialità, di divertimento e sostenere la valorizzazione del territorio ed anche per scoprire il territorio ed i beni artistici, architettonici e naturalistici del paese.

GliacaAllegra per il sociale, per il territorio, per l’ambiente

alcuni scatti della seconda serata

(foto archivio organizzazione e tratte dai social. ringraziamo gli autori)