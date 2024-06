FOTONOTIZIA – Il “Brancaccio” di Roma stracolmo per la protesta degli operatori sanitari

Teatro Brancaccio affollato da migliaia di operatori sanitari arrivati da tutta Italia per contestare il tariffario Ministeriale.

grande promotore il dottore Pietro Miraglia

Dopo numerosi interventi il Presidente della Regione Lazio ha comunicato ai presenti che ci sarà un rinvio del tariffario ministeriale che doveva entrare in vigore dal 1 Aprile 2024

Il racconto dell’evento da parte del Dottor Pietro Miraglia

Il Teatro Brancaccio affollato da migliaia di operatori sanitari arrivati da tutta Italia per contestare il tariffario Ministeriale dopo numerosi interventi il Presidente della Regione Lazio ha comunicato ai presenti che ci sarà un rinvio del tariffario ministeriale che doveva entrare in vigore dal 1 Aprile 2024 Rinviato la pubblicazione del tariffario,ci auguriamo che si faccia un tavolo tecnico Ministeriale per rimodulare le tariffe dal 1Gennaio 2025,alla manifestazione hanno aderito migliaia di operatori sanitari e numerosi rappresentanti Sindacali di categoria che hanno invitati i politici presenti a chiederle al ministro la sospensione di un tariffario iniquo. Sono intervenuti nella discussione politici rappresentati Sindacali di categoria, il senatore Maurizio Gasparri, il senatore Grammazio,la ex Presidente della Regione Lazio Renata Polverini, il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca

