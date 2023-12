FRATELLI D’ITALIA – A Messina Giosuè Giardina è il presidente provinciale, Nuccio Ricciardello è vicepresidente

Al “Vittorio Emanuele” di Messina il congresso provinciale.

Eletto coordinatore cittadino il consigliere Pasquale Currò

Nominato il nuovo direttivo.

A presiederlo sarà l’avvocato gioiosano Giosuè Giardina. Vicepresidente il brolese Nuccio Ricciardello.

L’assessore al turismo brolese, Ricciardello, dopo la nomina ha evidenziato: “Ringrazio il direttivo provinciale per la fiducia accordatami nominandomi vicepresidente provinciale di Fratelli d’Italia. Un grazie particolare, lo rivolgo all’Assessore al Turismo della Regione Siciliana Elvira Amata, alla Senatrice Ella Bucalo e all’onorevole Pino Galluzzo per l’attestato di stima riconosciutomi per il lavoro svolto sul territorio.!

Il momento congressuale è stato anche l’occasione per incontrare amministratori, politici, tesserati e onorevoli d’Area. C’era anche l’assessore regionale delle infrastrutture e della mobilità regionale di Fratelli d’Italia Alessandro Aricò al quale Ricciardello ha esternato la sua vicinanza “ho avuto il piacere di ringraziare personalmente – ha scritto sui social il vicepresidente appena eletto – ancora una volta Alessandro Aricò per l’attenzione che mostra sempre i nebrodi e per le istanze che provengono da Brolo”.

Obiettivo corale, per il partito fondato dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni , è quello di confrontarsi sulle linee guida da seguire per la redazione di un piano strategico provinciale. Un piano che, attraverso un reale percorso partecipativo, possa contribuire al rilancio del tessuto socio-economico, partendo dalla promozione e valorizzazione dell’imponente patrimonio turistico-culturale presente sul territorio.

Tra i tanti visti a Messina c’erano il coordinatore regionale della Sicilia orientale di FdI senatore Salvo Pogliese, il vice capogruppo vicario alla Camera dei deputati di FdI Manlio Messina, il presidente dell’Assemblea regionale siciliana Gaetano Galvagno, l’assessora regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo Elvira Amata, l’assessore regionale alle infrastrutture Alessandro Aricò, la senatrice Ella Bucalo e il deputato regionale Pino Galluzzo.

Giardina intanto ha visto il suo profilo social inondato da post di auguri e complimenti per il nuovo incarico.

Auguri al direttivo tutto… adesso a lavoro