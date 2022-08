FRIDA BOLLANI – Incanta il pubblico del Castroreale Jazz

Standing Ovation per la talentuosa artista, figlia del pianista Stefano Bollani

Le note delicate del pianoforte di Frida Bollani Magoni, figlia d’arte di Stefano Bollani e Petra Magoni, hanno suscitato notevoli emozioni al raffinato e composto pubblico del Castroreale Jazz.

Nell’unica intervista della serata, concessa a Michele Isgrò per Bella Sicilia, Frida si è raccontata aprendosi con leggerezza alle ambizioni e desideri della sua giovane età: “Amo suonare la batteria e mi sto cimentando anche con la chitarra, mi piacerebbe diventare una One Woman Band, amo suonare con gli altri ma vorrei sperimentare una situazione in cui fare tutto da sola dal suono alla registrazione. Non ero mai stata a Castroreale ma sono stata in Sicilia più volte, la prima volta nel 2014 quando avevo solo dieci anni, ospite della tounè Musica Nuda, successivamente sono stata più volte a Milo in provincia di Catania per alcuni concerti di beneficienza a sostegno del progetto informatico yEyes che punta a rendere autosufficienti i non vendenti. Ai giovani miei coetanei dico di inseguire i propri sogni e impegnarsi a realizzarli. Per quanto riguarda il cibo più buono che ho assaggiato in Sicilia direi indiscutibilmente la granita, qualsiasi gusto ma rigorosamente con la sua squisita brioches con tuppo”. – L’intervista completa sarà trasmessa in televisione e pubblicata sulla pagina facebook di Bella Sicilia.

L’esibizione di Frida, nello stupore della platea, è iniziata a sorpresa dal balcone del Palazzo Peculio, sede della casa comunale di Castroreale. Un penetrante un assolo di voce, ha reso magica l’atmosfera dell’elegante piazza che ospitava il concerto. Continuando a cantare, Frida, tra gli applausi, ha sceso le scale del palazzo per raggiungere il palco e il suo pianoforte.

Una sequenza di brani eseguiti con bravura e destrezza ma anche con momenti di leggerezza, più volte infatti, il pubblico è stato invitato ad interagire, soprattutto su alcuni brani pop. Due ore di musica di altissimo livello, un repertorio che ha spaziato da musiche Jazz, ad alcune composizioni del papà Stefano Bollani e della mamma Petra Magoni. Poi alcuni brani conosciutissimi e riadattati per il pianoforte, “Quello che le donne non dicono” di Fiorella Mannoia, “E la Luna bussò” di Loredana Bertè, “Caruso” di Lucio Dalla e per finire un delicato emozionante omaggio a Franco Battiato con “La Cura” abilmente eseguita in un surreale silenzio esploso poco dopo in scroscianti e lunghissimi applausi ma anche Standing Ovation per la giovane artista, invitata a tornare al pianoforte per eseguire alcuni bis.

Frida Bollani Magoni, ipovedente dalla nascita, orecchio assoluto e pianista dal talento raro, nonostante la giovane età, ha collaborato con l’Orchestra Operaia di Massimo Nunzi (Jazz Big Band) sia come cantante che come pianista esibendosi all’Auditorium Parco della Musica di Roma. Ha suonato a Londra e Parigi e in occasione delle celebrazioni della Festa della Repubblica del 2 Giugno 2021, si è esibita al Quirinale di fronte al Presidente della Repubblica e alle massime Autorità dello Stato. Il primo gennaio 2022 Frida è stata ospite dello show “Danza con me” di Roberto Bolle andato in onda in prima serata su Rai 1.

Visibilmente soddisfatti tutti i componenti del direttivo della Pro Loco di Castroreale, associazione che da ben ventidue anni organizza il Castroreale Jazz. La rassegna si concluderà sabato 6 Agosto con Rita Payes Duo e Andy Sheppard & MarcoTindiglia. Info www.castrorealejazz.it

