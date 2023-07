GIOIOSA GUSTOSA – Splendida la prima serata. Oggi si replica

La “tre giorni ” del gusto si concluderà domenica

Grande successo la prima serata di Gioiosa Gustosa. Straripante presenza di pubblico che ha preso d’assalto le oltre 50 casette dove si può assaggiare e comprare tantissimi prodotti di ottima qualità provenienti da tutta la Sicilia.

“Ma Gioiosa gustosa non è solo questo, è anche cultura assieme ad un progetto di sviluppo del territorio, un cambiamento profondo dell’impostazione turistica per dare valore aggiunto a questa terra valorizzata. Giusto per quello che è”. A dirlo è Teodoro Lamonica, oggi assessore al turismo di Gioiosa Marea che già dalla prima edizione di questa kermesse, che giunge alla sua decima edizione, aveva creduto insieme al tutto lo staffi organizzativo in questo progetto.



Ieri dopo l inaugurazione si è tenuto un convegno dal titolo “Gli attrattori Culturali a sostegno dei percorsi enogastronomici del territorio” curato dal direttore artistico dell’evento, l’architetto Rosanna Lamonica.

Al Convegno coordinato da Daniele Araca – Giornalista – dopo i saluti del Sindaco di Gioiosa Marea, Giusy La Galia, si sono succeduti gli interventi del direttore di Domanico Targia, direttore del Parco Archeologico Himera, che ha ben posto l’accento sul valore dei beni cultori come attrattori di percorso turistico che metta al centro il mangiare bene e la qualità dei prodotti locali. Poi Giuseppe Schirò ha portato i saluti della direttrice del parco archeologico di Tindari, Anna Maria Piccione, che per impegni sopraggiunti non è stata presente. A seguire gli interventi del preside del GAL Nebrodi plus, Francesco Calanna, che si è soffermato sulla biodiversità presente sul territorio; Enzo Princiotta, presidente del consorzio Tindari Nebrodi che ha dato la piena disponibilità del consorzio alla più ampia collaborazione, come già fatto in passato, su progetti di tal fatta.

Sono anche intervenuti diversi imprenditori turistici locali e quindi Teodoro Lamonica, assessore al turismo ha detto che l’amministrazione è vicina a chi opera a favore dello sviluppo del territorio, ringraziando per il patrocinio l’assessorato regionale all’agricoltura della Regione Sicilia annunciando anche di nuovi finanziamenti per il depuratori e il ripascimento della costa.

Questa sera appuntamento con la seconda serata Gioiosa Gustosa e con un convegno\dibattito sul suino nero dei nebrodi.

Tra gli appuntamenti musicali l’atteso concerto della giovane band pattese degli UV4 e lo spettacolo, tra liscio e ballo popolare, con la “liscio band”

fotogallery