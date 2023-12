GIOIOSA MAREA – Mercoledì 20 dicembre si inaugura il potabilizzatore di San Giorgio

Il 20 dicembre l’inaugurazione del potabilizzatore di San Giorgio

“Sarà una giornata storica per la comunità di San Giorgio che da tanto tempo attendeva questa notizia che segna la svolta per un servizio essenziale qual è l’approvvigionamento idrico”.

Con queste parole il sindaco di Gioiosa Marea Giusi La Galia annuncia l’inaugurazione, mercoledì 20 dicembre alle ore 16, del potabilizzatore di San Giorgio. Dopo quasi un anno si sono infatti conclusi i lavori eseguiti dalla ditta Eurovega Costruzioni di Capo d’Orlando che si è occupata della parte impiantistica e dalla Cosmac di San Piero Patti che ha realizzato le opere murarie.

“Si conclude un iter lungo e complesso avviato dal compianto Ignazio Spanò, che voleva veder realizzata quest’opera ad ogni costo, e che tutti i rappresentanti di San Giorgio in seno all’Amministrazione e al Consiglio Comunale, in primis il Vicesindaco Salvatore Salmeri, il Presidente del Consiglio Gabriele Buttò e la capogruppo Adelaide Puglia hanno seguito dall’inizio: finalmente siamo al traguardo – prosegue il sindaco La Galia. Il potabilizzatore è un’opera fondamentale per la qualità della vita di San Giorgio e per i servizi primari.

Troveranno soluzione i disagi, ormai insostenibili, legati all’erogazione dell’acqua potabile: ne beneficeranno famiglie, commercianti e attività turistiche. Era un obiettivo programmatico prioritario che siamo felici di consegnare alla comunità di San Giorgio e a tutta Gioiosa Marea e desidero invitare tutti alla cerimonia di inaugurazione di mercoledì”.