GIOVANI DEMOCRATICI – La lettera di candidatura alla segreteria della federazione di Messina

Occhi puntati sul Congresso che si svolgerà oggi alle ore 17:00 su piattaforma telematica dopo che è stato rinviato dal 30/01/2022.

il documento

LA GIOVANILE ALLE GIOVANI GENERAZIONI PER UN CONTRIBUTO NUOVO AD UNA NUOVA PRIMAVERA

Il momento storico che stiamo vivendo ci impone scelte nette in grado di interpretare il cambiamento. Non vogliamo una società vittima delle disuguaglianze e delle

ingiustizie ma capace di avere un nuovo slancio verso il futuro.

Per questo è necessario che la Giovanile torni ad avere come protagonisti soprattutto i giovani delle Scuole e delle Università. Una giovanile che ritorni tra i banchi di scuola, nelle battaglie di piazza per dare voce ad una generazione che rischia di pagare un prezzo assai salato per la pandemie e le ingiustizie ataviche che strangolano la nostra Provincia, Regione e Paese.

È arrivato il momento di un nuovo protagonismo per una Generazione che deve essere protagonista nella strada che supera la pandemia e ci porti ad una nuova Primavera.

Per una scuola che garantisce il diritto allo studio e non mette in pericolo l’incolumità della popolazione studentesca. Per un’Università veramente aperta, inclusiva, in una parola Pubblica, risorsa imprescindibile per una Provincia in cui la mancanza di prospettive costringe decine di migliaia di Giovani a scappare per un futuro che qui viene negato.

Per un nuovo patto del Lavoro intergenerazionale perché solo unendo le forze potremo fare dell’impegno quotidiano di tante e tanti messinesi specie quelli come le donne e i giovani che stanno pagando il prezzo più caro della crisi. Per questo mi sento di raccogliere la sollecitazione di tante amiche ed amici, compagne e compagni, di candidarmi alla Segreteria Provinciale dei GD di Messina. Tra questi devo ringraziare le ragazze ed i ragazzi che si impegnano quotidianamente nella società civile nel campo della rappresentanza:

