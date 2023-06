GIOVANI PERFORMER – 4 allieve santagatesi alle finali nazionali di Luglio

Giorgia Amata, Greta Triscari, Marta Bartolo e Mya Algeri

Sono quattro le allieve della Scuola Musicale Ass.“G. Verdi” di Sant’Agata di Militello, che seguite dalla Vocal Coach Stefania Caruso hanno partecipato al Campionato Nazionale delle Arti Performative “Italia Performer Cup 2023”, conquistando le fasi del Nazionale che si terranno il prossimo Luglio a Roma.

“Italia Performer Cup” è il primo campionato delle arti scenico – sportive della F.I.P.A.S.S. (Federazione Internazionale Performer Arti Scenico Sportive) insieme allo CSAin (Ente riconosciuto dal Coni), che vede in gara performer di canto, danza, recitazione, arti circensi e acrobatiche; presente in 36 Paesi del mondo che quest’anno faranno confluire tutti i vincitori nei Mondiali del 2024.

Al campionato è dedicato inoltre il Format TV che va in onda da due anni su Rai 2 sotto la conduzione di Valentina Spampinato e Garrison Rachelle.

Giorgia Amata, Greta Triscari, Marta Bartolo e Mya Algeri, sono i nomi delle giovani cantanti che, dopo aver ottenuto l’idoneità per la fase provinciale come “performer specializzati in canto” categoria C, lo scorso 27 Maggio, nella fase regionale per la Sicilia, conquistano tutte il podio nelle rispettive fasce d’età.

Mya e Giorgia secondo e terzo classificato; Greta e Marta primo e secondo.

“E’ una bella esperienza e spero che le giovani performer la vivano con lo spirito di divertirsi e crescere, senza competizioni inutili, ma solo con la voglia di crescere e migliorare” dice la maestra Stefania Caruso, che le accompagnerà nella settimana prevista per le fasi delle Nazionali dal 2 al 5 Luglio.