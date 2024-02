GRAFICA & SPORT – Il “Sinner” di Alba La Mantia piace ai tifosi del tennista

Vive a Sant’Agata di Militello.

Dopo la nascita con la famiglia si trasferisce a Palermo dove frequenta il liceo artistico. Nel 1976 si trasferisce a Sant’Agata di Militello. Frequenta corsi di acquerello a Firenze. Frequenta la Scuola di ceramica sezione decoro di Montelupo Fiorentino (FI) collaborando con diversi laboratori di ceramica presso Firenze e Montelupo Fiorentino.

Tornata in Sicilia ha diverse collaborazioni con laboratori di ceramica di Santo Stefano di Camastra. Ha partecipato a numerose collettive e vari concorsi di pittura riscuotendo riconoscimenti di pubblico e di critica e ottenendo diversi premi.

Annovera varie collaborazioni come illustratrice. Artista poliedrica, si padroneggia in molteplici discipline artistiche e svariate tecniche pittoriche, con particolare attitudine all’uso dei materiali da riciclo come mezzo per la pittura materica. Ama in particolare la pittura ad olio e ad acquerello. Ottiene lusinghieri riscontri nella ritrattistica con l’uso di matita e grafite. Diverse opere sono state utilizzate come copertine di libri e taccuini . Suoi lavori si trovano in numerose collezioni private.