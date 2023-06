Il Gran Galà il percorso Verde Karol, entra nel suo terzo anno

di Giuseppe Mesi

Siamo così giunti alla terza edizione organizzata da A.P.S. IL percorso Verde Karol, sotto la guida del direttore Cetty Catanzaro, molti sono i cavalieri e gli artisti già veterani dell’ evento che non mancheranno alla straordinaria serata, che da tre anni giunge attraverso i nostri amici cavalli ai cuori di tutti gli appassionati , che si uniscono per un unico scopo quello della beneficenza.

Molte sono le innovazioni quest anno, che variano dall’ esibizione al canto a cavallo a una toccante testimonianza, al canto singolo a terra. Un grande Galà, che si terra’ l’ 1 Luglio 2023 alle ore 21,00 a Santo Stefano di Camastra (ME) che punta all’anninnovazione, all’inclusione, che prenderà vita attraverso la magia e la complicità dell’amico cavallo. Attraverso il contatto di questo nobile animale impiegato, per l’ippoterapia per aiutare chi è meno abile , a ricevere quella straordinaria energia che si forma attraverso il binomio cavallo- cavaliere, dove i ragazzi meno fortunati nelle abilità fisiche , sentono e migliorano le loro insicurezze.

Anche le famiglie vivono con più forza il loro quotidiano, perchè molto spesso seguono percorsi complicati e difficili , arrivando così a raggiungere un po’ di serenità con qualche sorriso in più. Il Gran Galà, il Percorso Verde Karol ,vedrà la partecipazione di Loreto Scozzari, artista e cavaliere che ha preso parte con la sua presenza, al Gran Galà D’Oro di Verona dell’edizione 2022, oltre ai tanti riconoscimenti , ha portato alto l’onore culturale della nostra amata Sicilia.

Tanti gli artisti che meritano, interverranno alternandosi per il pubblico in esilaranti e magistrali esibizioni per gli occhi degli attenti appassionati.

La serata verrà presentata da Antonino Latteri, e la regia del tecnico d ‘equitazione termitano Totò Nancini.

Sarà una serata ricchissima di eventi , ci sarà la presentazione del cavallo Frisone, la razza spagnola P.R.E., un importante omaggio alla Sicilia con il cavallo indigeno, e un pittoresco carretto siciliano , e l ‘imponenza del cavallo San Fratellano.

Tanto spettacolo tanti cavalli e cavalieri , e importanti artisti si alterneranno per dare vita a tanti straordinari generi artistici- culturali, uniti per un unico scopo, attraverso semplici gesti, rafforzati dal calore e dall’ affetto di tanti appassionati del settore perche’ si possa vivere una serata gioiosa fatta di di semplici e forti sorrisi.