Il catalogo dell’Azienda il Melograno (Contrada Corvo a Pettineo- pensato non solo per questo Natale è stato realizzato in collaborazione con la creatività hobbistica e solidale di “Penso e creo” di Mariella Lipari

Lasciati incuriosire dalle genuinità dell’azienda agricola “Il melograno”… tante idee regalo sempre all’insegna della creatività e della solidarietà.

L’azienda agricola – Fattoria sociale “Il Melograno” è una realtà agricola che, sin dai suoi albori, ha lo scopo essenziale di operare a sostegno dei più fragili.

La gestione di più sedi operative, quale quella lombarda e quella siciliana, garantisce la produzione di svariati prodotti agricoli, nonché la realizzazione di più attività di carattere sociale, ludico e ricreativo. In Lombardia, a servizio della Fondazione Exodus Onlus di Don Antonio Mazzi nella lotta alle dipendenze e al disagio giovanile, valorizza l’operato dei giovani ospiti della comunità “Casa Daniela” di Garlasco.

In Sicilia, di recente costituzione, diversi progetti di agricoltura sociale rivolti all’inserimento di giovani disabili dallo spettro autistico e a favore l’invecchiamento attivo e il confronto generazionale.

Cosa facciamo e le nostre attività

Il lavoro agricolo è per l’azienda agricola – fattoria sociale “Il melograno” fonte di riscatto e ricerca di una nuova vita da percorrere, per tale motivo ci impegniamo non solo nella produzione primaria ma per il completamento dell’intera filiera produttiva al mero scopo educativo. Per portare avanti tale missione, gestiamo un orto, diversi frutteti, uliveti, agrumeti, noccioleti, mandorleti e un campo di erbe aromatiche nel quale primeggia il rinomato origano di Sicilia.

A sostegno di tutto ciò una piccola azienda zootecnica nella quale spiccano diverse postazioni apistiche di ape nera sicula.

Un impegno ulteriormente valorizzato presso il nostro laboratorio aziendale di trasformazione e attraverso la vendita diretta, nel nostro punto vendita “Campagna Amica”, e la partecipazione a eventi, sagre e mercati locali. Seguono, inoltre, svariate iniziative solidali e ludico ricreative quali: la creazione di una linea di “bomboniere agrosolidali” e il coinvolgimento di una piccola realtà hobbistica, “Penso e creo”, per la valorizzazione dei prodotti aziendali in chiave artistica e soprattutto solidale. In ambito ludico vi è infine la gestione, in collaborazione con la Fondazione Exodus, di una piccola “Casa del pellegrino” lungo la via Francigena e, nel contesto soleggiato della Sicilia, le sedi di Pettineo e Motta d’Affermo, si prestano a essere meta per trekking ed escursioni in genere presso il noto parco scultoreo d’arte contemporanea “Fiumara d’arte” e il “Parco dei Nebrodi e delle Madonie”.

Catalogo_Melograno_2022

AZIENDA AGRICOLA “IL MELOGRANO”

Fattoria sociale con la “Fondazione Exodus Onlus” di Don Antonio Mazzi

SEDE SICILIA

az.agr.ilmelograno@gmail.com

Cell. +39 3476481284 – +39 3282589938

www.facebook.com/agricoltura.sociale.ilmelograno – www.instagram.com/az.agr.il.melograno/

Sito: www.agrimelograno.eu

SEDE LOMBARDIA

garlasco@exodus.it Tel. +39 0382820002

Cell. +39 3315262571 – +39 3891836031

www.facebook.com/exodus.garlasco – www.instagram.com/exodus_garlasco

Sito: www.exodus.it/sedi-exodus/garlasco.html

Il prodotti:

LA GENUINITÀ DEL “MELOGRANO”

Marmellate assortimenti vari, vaso da 100 gr (fragola, albicocche, pera e cannella, fichi, fichi d’india, uva, uva e cannella)

Marmellate assortimenti vari, vaso da 200 gr (amarene, fragola, pesche, pera e cannella, fichi, fichi d’india, uva, uva e cannella)

Miele millefiori, vaso da 110 gr

Miele millefiori, vaso da 250 gr

Miele mille fiori, vaso da 500 gr

Frutta sciroppata (amarene), vaso da 230g

Chutney (barbabietole), vaso da 100 g

Origano selvatico siciliano, vaso da 10 gr

Origano selvatico siciliano, busta da 10 gr

Origano selvatico siciliano, vaso da 20 gr

Origano selvatico siciliano, busta da 20 gr

Olio extravergine, oliva bottiglia da 250 ml

Olio extravergine di oliva, bottiglia da 500 ml

Olio extravergine di oliva, bottiglia da 750 ml

Tisane varie (calendula, ortica, finocchio, alloro, equiseto) busta 10 gr

LE COMPOSIZIONI NATALIZIE AGRO-CREATIVE

Composizione “Miel-natal”: miele con decorazione natalizia a partire da 5,00 €

Composizione “Miele caldo relax”: miele con busta di tisana, tazza e scalda mani a partire da 10,00 €

Composizione “Olio-natal”: olio con decorazione natalizia a partire da 6,00 €

Composizione “Bruschetta”: olio con busta di origano a partire da 5,00 €

Composizione “Extravergine”: olio con sapone natalizio a partire da 5,00 €

Composizione “Aperitivo dolce”: marmellata e sacchetto di origano a partire da 5,00 €

Composizione “Dolcezza di Natale”: marmellata e tazza e scalda mani a partire da 10,00 €

Composizione “SaopCandle”: sapone e candela a partire da 5,00 €

Tutti i prodotti sono disponibili fino ad esaurimento scorte. Possibilità di combinarli anche su scelta del cliente, sia in confezioni che in cesti natalizi.