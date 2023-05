IL LAVORO CHE C’E’ – Cassiopea\Sea cercano personale

Per le nuove attività aziendali in Toscana, Piemonte e Friuli Venezia Giulia il consorzio pattese cerca personale

Il Consorzio Cassiopea , oggi associato con la piemontese società Sea – Servizi Ecologici Ambientali – azienda leader nel settore dei servizi di igiene urbana – che vanata una solida presenza in Piemonte, Toscana, Lombardia, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia, ricerca personale per nuove attività aziendali dislocate in Toscana, Piemonte e Friuli Venezia Giulia.

Requisito essenziale essere dotati di patente C

Per avere maggior informazioni o inviare richiesta di partecipare alla selezione basta inviare una mail a: info@consorziocassiopea.eu