INSULAE SONGS – Salvatore Maltana & Marcello Peghin, giovedì 7 al Palacultura Antonello per “Accordiacorde”

Giovedì 7 marzo, ore 19, Palacultura Antonello

Giovedì 7 marzo, alle ore 19, a Messina, al Palacultura Antonello, settimo concerto stagionale infrasettimanale per “Accordiacorde”, rassegna dedicata ai nuovi linguaggi musicali, nell’ambito della 103.ma stagione della Filarmonica Laudamo. L’evento prevede l’esibizione, in duo, di Salvatore Maltana, contrabbasso, elettronica e Marcello Peghin, chitarra jazz.

Titolo del progetto: “Insulae Songs”, con musiche di Salvatore Maltana, Marcello Peghin e della tradizione mediterranea.

“Insulae Songs” fa parte del più ampio progetto “Insulae Lab 2022”, creato e coordinato dall’Associazione “Time in Jazz” e realizzato dal Centro di produzione musicale diretto da Paolo Fresu.

Giovedì 7 marzo alle ore 19, a Messina, nell’auditorium del Palacultura Antonello, si terrà il concerto dal titolo “Insulae Songs” con Salvatore Maltana, contrabbasso, elettronica e Marcello Peghin, chitarra jazz. In programma musiche di Maltana, Peghin e della tradizione mediterranea. Il concerto, in collaborazione con Insulae Lab, rientra nell’ambito dell’undicesima rassegna di nuovi linguaggi musicali Accordiacorde. “Insulae Songs” di Salvatore Maltana e Marcello Peghin fa parte del più ampio progetto “Insulae Lab 2022”, creato e coordinato dall’Associazione “Time in Jazz” e realizzato dal Centro di produzione musicale diretto da Paolo Fresu. È concepito come un viaggio musicale sulle rotte della tradizione musicale popolare del Mediterraneo, attraverso la rielaborazione di composizioni tratte dal repertorio di varie isole. La navigazione parte dalla Sardegna, con i suoi caratteristici temi musicali, e muove verso altre isole incontrando temi antichi che richiamano la danza, il sacro o la festa. Temi sviluppati da Peghin e Maltana con innesti tra strumenti acustici ed elettronici, capaci di conferire un sound moderno a una musica mediterranea che narra la storia di popoli e culture diverse. Nel concerto sono presenti due suite originali: Mediterranean Suite che unisce la musica del mare della Grecia con quella della Corsica, e Sa Festa Suite che esalta due momenti delle feste in Sardegna: il canto sacro e il ballo. Marcello Peghin, chitarrista e compositore, è apprezzato tanto nell’ambito della musica colta come nella musica improvvisata. Ha pubblicato un CD con le Variazioni Goldberg di Bach trascritte per chitarra a 10 corde e ha suonato con famosi musicisti di diversa estrazione. Da oltre 15 anni collabora stabilmente col bandoneonista Daniele Di Bonaventura.

Salvatore Maltana, contrabbassista, è una figura di primo piano della scena jazzistica sarda. Direttore artistico dei Seminari Jazz di Nuoro, ha suonato e ha inciso album con musicisti come Enrico Rava, Paolo Fresu, Flavio Boltro, Peter Bernstein, Roberto Gatto, Django Bates, Pierre Favre, David Linx, Daniele di Bonaventura, Dino Saluzzi e molti altri.

Prossimo appuntamento della stagione della Filarmonica Laudamo, domenica 10 marzo, con il concerto del pianista Andrea Bauleo.