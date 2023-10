ISOLE MINORI & CAOS TRAGHETTI – Tra le tante emergenze anche quelle dei rifiuti

Il Consorzio Cassiopea pronto a invitare tutti i sindaci delle isole minori per prospettare la soluzione Converter

L’invito parte dall’adivisor del consorzio Giuseppe Pettina.

“Il Converter potrebbe essere la soluzione”. Ad affermarlo è Giuseppe Pettina, advisor del Consorzio Cassiopea: “Le isole con il Converter possono risolvere il problema dei rifiuti, riducendo i volumi, il peso, risolvere la questione inquinamento e trarre vantaggi economici”.

In attesa che la prossima settimana porti nuove soluzioni per la Caronte&Tourist che attualmente gestisce i trasporti per le isole minori siciliane e che ha evidenziato che è “impossibile assumere nuovi impegni contrattuali e proseguire il servizio” a fronte delle modalità di attuazione – da parte del PM e della GdF delegata – del sequestro preventivo disposto a nostro carico con decreto del 23 maggio scorso emesso dal GIP del Tribunale di Messina”, la situazione nelle isole minori siciliane – Eolie, Egadi, Ustica e Pantelleria – punta al collasso.

qui tutto viaggia su nave compreso i medicinali

Senza entrare nella questione amministrativa-tecnica- giudiziaria che avvolge tutta la vicenda, sta di fatto che le Isole di Sicilia in carenza di trasporti “soffrono” disagi che mettono a rischio il “quotidiano”. Mancano infatti carburanti, bombole sia di gas che di ossigeno e quanto altro dovrebbe essere trasportato “in sicurezza”, ed aumento i prezzi per la carenza di approvvigionamento dei beni di consumo.

C’è anche l’emergenza del trasporto dei rifiuti

Un problema attenzionato anche dagli otto sindaci delle isole minori siciliane che hanno evidenziato in una nota che l’attuale situazione “sta causando alle nostre isole ulteriori danni, facendole tornare indietro di molti anni, venendo a mancare quei collegamenti che ne avevano accompagnato lo sviluppo socioeconomico degli ultimi decenni” e che tutta la situazione in essere “rende gli isolani vittime di una vicenda giudiziaria e che si riflette pesantemente sul loro diritto alla continuità territoriale, sulle attività economiche locali e sul destino di tante famiglie, già penalizzate dalle pesanti condizioni di microinsularità”.

Ma tornado alla situazione rifiuti

Questa a ora rischia di diventare un problema sanitario e sociale. E lo stato di crisi dovrebbe far riflettere sul trovare soluzioni non detta dall’emergenza ma anche dal buon senso e da una sana gestione della questione.

Giuseppe Pettina, advisor del consorzio Cassiopea” dice la sua: “Le isole con il Converter possono risolvere il problema dei rifiuti, riducendo i volumi il peso e trarre vantaggi economici”. Pettina spiega cos’è la tecnologia che il Consorzio detiene in sinergia con la Ompeco di Torino che l’ha brevettata.

cos’è il Converter

Il nostro è un Consorzio italiano che nelle sue varie divisioni tratta ed è specializzato nel trattamento dei rifiuti. Nel 2001 l’azienda torinese Ompeco ha ottenuto un brevetto a livello mondiale per la produzione di attrezzature per il trattamento dei rifiuti chiamate “Converter,” che sono in grado di trattare tutti i tipi di rifiuti (organici, municipali, infetti, solidi, ecc.). Ora l’Ompeco è partner del consorzio Cassiopea e stiamo progettando impianti di rigenerazione dei rifiuti in grado di trasformarli, senza passaggi inquinanti, in energia e carburanti, ma anche altro.

Questa tecnologia – riferendosi al Converter, spiega Pettina – si basa sulla trasformazione dell’energia meccanica in energia termica, raggiungendo facilmente la temperatura di 151 gradi Celsius – senza combustione – momento in cui avviene la sterilizzazione senza l’uso di alcuna pressione.

La tecnologia del Converter tratta i rifiuti in un unico processo (tritatura, essiccazione e sterilizzazione in un solo ciclo), direttamente nel luogo in cui vengono prodotti (rifiuti infetti all’interno di ospedali, cliniche o laboratori, rifiuti solidi urbani e rifiuti organici – all’interno delle città, fattorie, hotel, aeroporti, centri commerciali, ristoranti, ecc.) senza produrre rumore, senza rilasciare odori o disturbi nell’ambiente, ed è compatibile con i piani approvati per essere installati all’interno delle città.

Ciò consente di ridurre notevolmente i costi di trasporto dei rifiuti, nonché le tariffe pagate per il loro stoccaggio, trattamento o incenerimento.

Il Converter non genera inquinamento

Di conseguenza, il Converter non genera inquinamento, odori, disturbi o emissioni nell’aria, non funziona sotto pressione (l’intero ciclo di trattamento dei rifiuti avviene sotto pressione negativa), non produce rumore, e l’acqua che esce dal trattamento dei rifiuti può essere riutilizzata in un altro ciclo di trattamento, garantendo così un ambiente di lavoro pulito e sicuro.

Naturalmente, è facile da utilizzare esattamente dove vengono prodotti i rifiuti. Pettina evidenzia che il Converter è installato anche in villaggi turistici, sulle navi da crociera, su quelle militari, ma è stato utilizzato nell’emergenza covid negli ospedali.

Per le isole eolie e per le altre dell’isola si tratterebbe di ridurre il problema dei rifiuti in maniera totalizzate, con un risparmio decisamente importante per i bilanci delle pubbliche amministrazioni.

meno 70% del volume dei rifiuti

E Giuseppe Ustica, presidente del consorzio pattese aggiunge – basti pensare che dai residui dei rifiuti (un meno 70% dei loro volumi) si potrebbe trarre direttamente del gasolio grezzo buono per la navigazione da offrire alle marinerie locali a prezzo politico o in cambio dei rifiuti plastici che trovano in mare e che restano impigliati nelle loro reti. Una ulteriore passo per rendere eco-vivibile l’ambiente”.

carburante e gasolio per la marineria

Pettina quindi è pronto a ricevere i sindaci delle isole minori – Domenico Arabia, Sindaco di Santa Marina Salina – Fabrizio D’Ancona, Sindaco di Pantelleria – Francesco Forgione, Sindaco di Favignana – Isole Egadi – Riccardo Gullo, Sindaco di Lipari – Filippo Mannino, Sindaco di Lampedusa e Linosa – Salvatore Militello, Sindaco di Ustica – Giacomo Montecristo, Sindaco di Leni e Clara Rametta, Sindaco di Malfa per un incontro, con la partecipazione degli assessori regionali all’ambiente ed al territorio, ma anche quello al turismo ed ai trasporti, e dello spesso presidente Schifani per presentare il progetto, le sue opportunità, la sua gestione.

”Noi ci siamo”

”Noi ci siamo” ha concluso l’Advisor della Cassiopea.

Avevamo presentato il Convert alla politica regionale, dicendoci pronti di “svuotare Bellolampo” in due anni ma abbiamo trovato poco interesse. Ora riproponiamo la nostra tecnologia al popolo di Sicilia. Chiediamo solo un attimo d’attenzione, quella che ci concedono, in queste settimane, la politica d’alto livello della repubblica Ceca e Macedone.